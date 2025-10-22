Arsenal show, s’è svegliato Gyökeres. Annichilito l’Atletico  

LONDRA - Ebbene sì, l’Arsenal fa 3 su 3 in Champions, passeggiando in modo cannibalesco sull’Atletico Madrid e mandando un messaggio chiaro a tutte le più accreditate avversarie europee: la semifinale della scorsa stagione non è stata un caso e, soprattutto, non è stata un punto d’arrivo. Quest’anno i Gunners vogliono giocarsela su tutti i fronti, e hanno le carte in regola per farlo. La vittoria contro la banda Simeone è l’ennesima dimostrazione di una crescita che continua, non solo in termini di gioco, ma anche di personalità. La squadra di Arteta affronta anche gli avversari più forti con quella presunzione che, di solito, è prerogativa di chi sa di essere superiore. Lo ha fatto anche contro i Colchonéros, mettendo all’angolo sin da subito una squadra che, è vero, in trasferta quest’anno ha faticato parecchio, ma che resta comunque la stessa capace di rifilare 5 gol al Real. Il tutto sotto lo sguardo di Andrea Berta, nuovo ds dei Gunners, ma per oltre un decennio figura chiave proprio all’Atlético.