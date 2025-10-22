Il Manchester City stende il Villarreal: decidono Haaland e Bernardo Silva

Il City non ha dato scampo al Villarreal al Madrigal mettendo le cose in chiaro sin da subito. La squadra di Pep Guardiola è stata presa per mano, manco a dirlo, da uno Erling Haaland incontenibile, arrivato già a quota 24 reti stagionali e a segno nelle ultime 12 partite consecutive disputate tra club e nazionale. I Citizen hanno imposto i propri livelli di ritmo e intensità all’incontro e, grazie alla qualità dei loro campioni, hanno soffocato sul nascere ogni ambizione del Submarino Amarillo che, dalla sua, ha ostentato limiti concettuali in difesa, dove ogni dettaglio può decidere l’incontro.