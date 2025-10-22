Juric avvisa: "Lo Slavia è una tappa decisiva!"

BERGAMO - Una gara da vincere, forse la più importante del girone perché dopo 3 partite, trovarsi a 6 punti con il Psg già affrontato e quindi facente parte del passato, sarebbe davvero qualcosa di (quasi) perfetto. L'Atalanta di Juric scende in campo questa sera alla New Balance Arena contro lo Slavia Praga (ore 21, arbitra lo spagnolo De Burgos) e l'obiettivo è senza dubbio la vittoria in quella che potrebbe anche essere considerata la partita più importante del girone. Così, infatti, la fotografa Juric : «Penso che quella contro lo Slavia sia una tappa fondamentale per noi, una grandissima opportunità: giochiamo in casa, dobbiamo fare di tutto per vincere e metterci in una situazione positiva di classifica. Non sarà semplice, ho seguito i nostri avversari e sono una compagine aggressiva che punta ad attaccare. Contro l'Inter, anche per problemi di infortuni, hanno giocato in modo diverso ma conosciamo il loro valore». Il recupero di tutti gli infortunati è una delle notizie più importanti del momento, anche Kolasinac si è rivisto in gruppo anche se non sarà convocato e a parte Scalvini c'è solo il lungodegente Bakker (tra l'altro fuori dalla lista Uefa) nella lista dell'infermeria.

Le scelte di formazione

«Kossounou e Bellanova stanno bene, sono a disposizione e potrebbero anche giocare dall'inizio. Anche Zalewski è a posto, per Scamacca invece vale quanto detto domenica: mi ha fatto vedere un po’ del suo talento ma deve raggiungere la giusta condizione per giocare, perché se qualcosa non va bene poi non è positivo per lui. Speriamo di metterlo dentro il prima possibile, già prima della Lazio ha lavorato benissimo quindi puntiamo ad un suo ritorno il prima possibile». Le scelte di formazione, a detta del mister croato, non sono ancora fatte e uno dei dubbi riguarda Lookman. «Non ho ancora deciso se giocherà Lookman o un compagno magari con caratteristiche più da centravanti. Tornando a domenica, il ragazzo mi è piaciuto di più da esterno, credo che con lui nella posizione naturale abbiamo fatto meglio. Contro il Como mi era piaciuto molto anche in mezzo quindi non è una soluzione da scartare a priori. Va detto che chi gioca esterno deve fare un lavoro diverso anche sul piano difensivo e Sulemana, in questo momento, interpreta meglio quel ruolo».

Chiusura sul pubblico

Chiusura importante sul pubblico: «Quando giochiamo in casa la spinta della nostra gente è sempre molto forte, anche nella ripresa con la Lazio abbiamo sentito chiaramente il loro sostegno e speriamo di migliorare in zona gol, nei dettagli, per fare un grande risultato». Cioè ottenere i tre punti. Insieme a Juric, in conferenza stampa, è intervenuto anche l’esperto difensore Djimsiti che anche questa sera sarà chiamato agli straordinari dal primo minuto. «Tutte le gare sono importanti ma contro lo Slavia è un passaggio penso fondamentale per noi. Per il percorso che vogliamo fare. Le partite in Europa sono sempre importanti anche per quello che ti lasciano quando poi torni in campo in Serie A, personalmente cerco sempre di farmi trovare pronto ed essere molto vicino a quota 300 partite è motivo di grande orgoglio per cui ringrazio tutti, dai compagni, al mister, alla società. Scalvini infortunato? Mi dispiace molto per lui ma sono convinto che tornerà presto e sarà ancora più forte di prima». Già, sempre che la sfortuna smetta di perseguitarlo.