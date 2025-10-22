Juric: "In questo momento ci gira così. Ma non sono preoccupato"

BERGAMO - Finisce 0-0 la terza giornata di Champions League tra l'Atalanta e lo Slavia Praga , una partita dove la Dea non ha avuto quel cinismo in zona gol che Ivan Juric auspiscava alla vigilia. Le parole dell'allenatore croato nel post-partita: "In due partite penso che abbiamo avuto 15 palle e gol, in tutti i modi, di testa a piede, contro piede, con gioco. Proprio un momento così, poi d'altra parte sei contento quando crei tutte queste occasioni perché vuol dire che lavori bene, che prepari, che fai, che i giocatori comunque stanno bene, e in questo momento ci gira così. Con vari giocatori non riusciamo a fare gol, però devi essere positivo, pensare veramente positivo, perché quando crei tutte queste occasioni vuol dire che prima o poi ci arriva il momento che ti sblocchi. Preoccupato? No, sono dispiaciuto per i ragazzi, per tutta la società, perché fai cose veramente di un grandissimo livello queste due partite, concedi veramente poco, crei 15-20 e non riesci a fare gol, sei triste perché non vinci.

L'assenza del goleador

Tante occasioni sciupate, pesa l'assenza di Retegui ma Scamacca sta recuperando: "Scamacca secondo me è un grande talento. Dopo più di un anno di assenza, anche oggi che non è ancora al massimo, comunque ha avuto due occasioni, una parata, l'altra ha tirato sopra, dispiace. Poi mi dispiace per Krstovic in questo momento perché sta facendo tante cose positive e vedendo anche l'occasione salvata sulla linea. C'è anche tanta sfortuna, deve continuare così. Poi è inutile pensare al passato, bisogna lavorare meglio là davanti. Anche queste penso ad Ademola, tutte quelle che gli abbiamo dove lui è devastante normalmente, non siamo riusciti a fare gol".

La crescita dei giovani come Bernasconi

Buna partita per il classe 2003 Lorenzo Bernasconi a conferma del buon vivaio orobico: "Abbiamo ragazzi giovani che stanno facendo bene, Bernasconi, Kossounou, che sono veramente molto giovani, inesperti, però ci stanno dando una grande mano".