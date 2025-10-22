L'Atalanta non buca, 0-0 con lo Slavia. Manite Chelsea e Liverpool, poker Bayern

L' Atalanta non dà continuità al successo ottenuto contro il Bruges nello scorso turno e, nella terza giornata del super girone di Champions League, non va oltre lo 0-0 interno con lo Slavia Praga e si porta a quota 4 punti in classifica, al netto del ko all'esordio contro il Psg. La Dea parte forte al Gewiss Stadium e, nel corso del primo tempo, produce almeno quattro palle gol, ma né De Ketelaere, né Lookman e Krstovic riescono a trovare la giocata decisiva . La formazione ceca si fa vedere dalle parti di Carnesecchi in chiusura di primo tempo, ma durante la ripresa aumenta d'intensità e, con essa, le sortite offensive. Il risultato di parità, però, rimane congelato fino al triplice fischio finale.

Champions, tutti i risultati

Dopo i successi - entrambi per 3-1 - di Athletic Bilbao e Galatasaray (con doppietta di Osimhen) nei match disputati alle 18.45, rispettivamente contro Qarabag e Bodo/Glimt, la serata di Champions offre i piatti più ricchi. In particolare, un poker e due clamorose cinquine: il primo è quello del Bayern Monaco, che travolge 4-0 il Bruges, mentre Liverpool e Chelsea si impongono con un nettissimo 5-1, l'una a Francoforte sul Meno contro l'Eintracht e l'altra a Stamford Bridge contro l'Ajax. L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi cade 2-1 a Lisbona contro lo Sporting, chiude il quadro lo 0-0 tra Monaco e Tottenham.