Xabi Alonso e la Juve da Champions: "Lo sapevamo, all'intervallo...". Poi elogi a Yildiz e Vlahovic

Il Real Madrid vince di miusra 1-0 e condanna la Juventus alla seconda sconfitta consecutiva. Ai Blancos basta un gol di Bellingham per allungare la striscia di partite (7) senza vittorie dei bianconeri. Al termine della gara, l'allenatore degli spagnoli, Xabi Alonso, ha commentato la prestazione dei suoi dopo il terzo successo in tre gare nella League Phase di Champions League, che proietta il Real al primo posto in classisifca al pari di PSG, Bayern Monaco, Inter e Arsenal.
Xabi Alonso: "Dovevamo chiuderla prima"
L'allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa, ha parlato dopo la vittoria: "Sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Dopo il gol potevamo chiuderla, menomale che abbiamo un gran portiere come Cortouis che nelle gare importanti si esalta. Oggi abbiamo tre punti e siamo contenti. Arda Guler? Ha 20 anni e ha 30 partite nel Real Madrid. Noi dobbiamo accompagnare la sua qualità e aiutarlo con la pressione, ma lui partecipa molto al gioco e ci fa giocare meglio. Il suo ruolo dipende dalla partita e sono molto contento. Però voglio di più. Quando si diverte vuole toccare sempre il pallone. Mi ricorda Wirtz. Lui è un grande giocatore e quando si diverte gioca benissimo. Dopo il gol dovevamo difendere di più, perchè loro avevano tanti attaccanti, ma sapevamo di giocare contro una grande d’Europa. Poi la squadra deve divertirsi, ma anche a difendere e saper soffrire”.
"Bellingham giocatore completo, la Juve non dava spazi"
Xabi Alonso ha poi elogiato le qualità di Bellingham, autore del gol-vittoria contro la Juve: "Jude ha fatto una partita completa, perchè la Juve non dava spazi con un blocco basso. Mi è piaciuto contro il Getafe e anche oggi. È stato molto concentrato, ha recuperato tanti palloni e sono contento per lui. Dove rende meglio? A centrocampo, dove può partecipare alla costruzione e poi inserirsi in zona gol. Lui è versatile con molto qualità ed ha un grande fame di gol. Siamo fortunati ad averlo. Non voglio confrontare le altre stagioni. Io voglio che si senta importante e che partecipi al gioco. Lui è molto completo e voglio farlo rendere al meglio". Poi sulla partita: "Io ho visto un buon match. Nel primo tempo non riuscivamo a trovare spazi, ma avevamo la giusta voglia di vincere”. E infine sull'inizio di stagione e sul Clasico di domenica: "Sappiamo l’importanza della partita e gli diamo l’importanza giusta perchè affrontiamo il Barca. Noi vogliamo fare bene e inizieremo a parlarne da domani”.
Xabi Alonso: "Juve? Ce l'aspettavamo così"
Xabi Alonso, poi, ai microfoni di Sky Sport, ha continuato a parlare, commentando la prestazione della Juve: "Ci aspettavamo che la partita fosse così per la qualità della Juve, per i giocatori e per le idee che ha. Dall'inizio della partita sapevamo che sarebbe difficile, ci aspettavamo un po' di difficoltà ed è stato così. Ho detto all'intervallo che dovevamo continuare a impegnarci, che sarebbe arrivato il nostro momento. Dopo il primo gol ne potevamo segnare altri, ma non abbiamo chiuso la partita e alla fine poteva succedere in tutto. Però la partita era molto importante per noi". Poi su Vlahovic e l'attacco bianconero: "Ho visto una squadra molto solida con grande qualità collettiva e individuale che sa combattere. Vlahovic nei duelli è molto pericoloso, Yildiz tra le linee sa fare entrambe le cose molto bene, è una squadra che si impegna tanto e sicuramente migliorerà".
"Abbiamo sprecato troppe occasioni"
Proseguendo, lo spagnolo ha commentato i tanti errori del Real in fase offensiva: "Ci sono state tante occasioni, la Juventus ne ha avute diverse ma anche noi abbiamo avuto alcune occasioni. Ci sono state delle prestazioni individuali in difesa buona e anche in attacco. È stata una partita divertente". E sugli infortunati: "Dobbiamo valutare Valverde e poi vedremo".
Alonso: "È stata una tipica gara da Champions League"
L'ex Bayer Leverkusen ha commentato la gara anche ai micrfoni di Prime Video. Ecco le sue parole: "Questa è stata una tipica partita di Champions League. E' stata una gara equilibrata, decisa dai dettagli. L’inizio non è stato dei migliori, abbiamo faticato nel possesso palla, la Juve teneva bene la linea e pressava molto. Poi quando siamo riusciti a fare il nostro gioco è andata meglio. All'intervallo siamo riusciti a riposare e a metterci la testa a posto. Questa è una partita che devi chiudere, altrimenti l'avversario può approfittarne. Ha cercato di farlo la Juve, noi non siamo riusciti a fare più gol, ma la rete di Bellingham è bastata".
"La Champions è speciale"
Xabi Alonso ha concluso, poi, elogiando Bellingham: "Sono molto contento per lui, ha fatto una partita molto completa ma non solo per il gol. Era importante per lui giocare, segnare, era importante per noi. Siamo molto contenti". E sul livello della Champions League quest'anno: "Abbiamo iniziato bene, con tre successi su tre. La Champions è sempre speciale, è la competizione più "glamour" e siamo felici di giocarla”.
Guler: "Xabi mi da fiducia, con Mbappè..."
Anche Arda Guler, nominato MVP della partita, al termine della gara ha commentato la prestazione del Real Madrid: "Complimenti a tutti i miei compagni e un grande grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto. Abbiamo giocato molto bene e conquistato tre punti fondamentali. Xabi Alonso? Mi sento molto importante grazie alla fiducia che mi sta dando. Mi chiede di gestire il ritmo di gioco e di esprimere la mia creatività in campo. Il mio ruolo ideale? Posso giocare in entrambe le posizioni: sia come trequartista (numero 10), sia come mezzala (numero 8), mi trovo bene in tutti e due i ruoli". E ancora sul ruo rapporto con Mbappè: "Con Kylian ho un ottimo rapporto, sia dentro che fuori dal campo. È una persona fantastica. Premio MVP? Sorpreso, gioco per vincere e non per i riconoscimenti personali. Ora testa al Clasico, faremo di tutto per vincere".
"Montella sta facendo un gran lavoro"
Il turco, andando avanti, è stato intervistato anche da Prime Video: "Sono molto contento, perchè il mister si fida di me, crede in me, questo mi rende più tranquillo anche nel gioco Cerco di fare del mio meglio. Mbappè? Ci intendiamo a meraviglia, spero di continuare ad avere questo feeling con lui". Chiosa finale anche sul rapporto con Vincenzo Montella, suo CT con la nazionale turca: "Lo ringrazio, gli voglio molto bene, sta facendo un grande lavoro con la Turchia".
Tchouaméni: "Juve grande squadra, contenti dell'avvio in Champions"
Anche il centrocampista Aurélien Tchouaméni ha parlato ai microfoni di Movistar. Ecco le sue parole nel post-gara: "Abbiamo iniziato la fase a gironi nel miglior modo possibile. Abbiamo nove punti su nove e abbiamo conquistato tre vittorie su tre, dobbiamo continuare così. Abbiamo affrontato una grande squadra, molto organizzata in difesa. Non è stato facile trovare spazi, ma sapevamo che avremmo potuto segnare. Ottima anche la prestazione del nostro portiere. Intesa a centrocampo? Ogni giocatore sa cosa deve fare. Se gioco con Arda Güler e Jude Bellingham, resto più in posizione. Con Camavinga, invece, possiamo ruotare di più. Abbiamo una rosa incredibile, piena di qualità". E in conclusione sul Clasico di domenica: "Quando giochiamo contro il Barça dobbiamo vincere. Non importa cosa è successo l’anno scorso: dobbiamo fare meglio. Siamo in un buon momento e dobbiamo dimostrarlo in campo".
