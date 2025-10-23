Xabi Alonso e la Juve da Champions: "Lo sapevamo, all'intervallo...". Poi elogi a Yildiz e Vlahovic

Xabi Alonso: "Dovevamo chiuderla prima"

L'allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa, ha parlato dopo la vittoria: "Sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Dopo il gol potevamo chiuderla, menomale che abbiamo un gran portiere come Cortouis che nelle gare importanti si esalta. Oggi abbiamo tre punti e siamo contenti. Arda Guler? Ha 20 anni e ha 30 partite nel Real Madrid. Noi dobbiamo accompagnare la sua qualità e aiutarlo con la pressione, ma lui partecipa molto al gioco e ci fa giocare meglio. Il suo ruolo dipende dalla partita e sono molto contento. Però voglio di più. Quando si diverte vuole toccare sempre il pallone. Mi ricorda Wirtz. Lui è un grande giocatore e quando si diverte gioca benissimo. Dopo il gol dovevamo difendere di più, perchè loro avevano tanti attaccanti, ma sapevamo di giocare contro una grande d’Europa. Poi la squadra deve divertirsi, ma anche a difendere e saper soffrire”.

"Bellingham giocatore completo, la Juve non dava spazi"

Xabi Alonso ha poi elogiato le qualità di Bellingham, autore del gol-vittoria contro la Juve: "Jude ha fatto una partita completa, perchè la Juve non dava spazi con un blocco basso. Mi è piaciuto contro il Getafe e anche oggi. È stato molto concentrato, ha recuperato tanti palloni e sono contento per lui. Dove rende meglio? A centrocampo, dove può partecipare alla costruzione e poi inserirsi in zona gol. Lui è versatile con molto qualità ed ha un grande fame di gol. Siamo fortunati ad averlo. Non voglio confrontare le altre stagioni. Io voglio che si senta importante e che partecipi al gioco. Lui è molto completo e voglio farlo rendere al meglio". Poi sulla partita: "Io ho visto un buon match. Nel primo tempo non riuscivamo a trovare spazi, ma avevamo la giusta voglia di vincere”. E infine sull'inizio di stagione e sul Clasico di domenica: "Sappiamo l’importanza della partita e gli diamo l’importanza giusta perchè affrontiamo il Barca. Noi vogliamo fare bene e inizieremo a parlarne da domani”.