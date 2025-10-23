"Palle che pesano di più", "Il problema enorme", "Su Vlahovic tante chiacchiere": la Juve vista da Sky

La Juventus ha rimandato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria in Champions League . Dopo i pareggi arrivati con Borussia Dortmund e Villarreal, la formazione di Tudor è caduta anche al Bernabeu contro il Real Madrid , nonostante la buona prestazione fornita dai bianconeri, che può essere un punto di partenza . Ai Blancos è bastata la rete di Bellingham, che a porta vuota ha spento le speranze della Vecchia Signora. Ma le occasioni per Vlahovic e compagni non sono mancate, con tante chance da gol sprecate. E a fine partita, oltre Del Piero che è entrato dentro i prblemi Juve , anche a Sky Sport hanno analizzato tutto, mettendo in evidenza i pro e i contro della sfida contro gli spagnoli.

Padovano: "Ecco da cosa deve ripartire la Juve"

Ai microfoni di Sky Sport, l'ex calciatore della Juve Massimo Padovano ha commentato la prestazione della squadra di Tudor: "Credo che fosse importante dare un segnale dopo la sconfitta con il Como, dove la Juventus aveva giocato malissimo, l'approccio era stato sbagliato. Questa sera invece è stato un approccio giusto, importante. Non hanno esitato ad andare avanti. La differenza tecnica tra le due squadre è evidente, ma questa sera non si è vista, perché la Juventus ha giocato bene, si è riproposta. Avrebbe potuto anche pareggiare la partita se non avessero sbagliato il gol davanti alla porta. Bene, la Juventus secondo me deve ripartire lì, perché se affrontasse tutte le gare come le ha affrontate questa sera, secondo me avrebbe un percorso sicuramente diverso. La differenza tra le grandi squadre e le piccole sono queste: dare continuità alle prestazioni".

"Complimenti a Vlahovic, gara di sacrificio"

Padovano ha poi analizzato la gara di Vlahovic: "Bisogna fargli i complimenti, è un professionista sotto tutti i punti di vista, nonostante il contratto, le chiacchiere che ci sono state, lui non hai mai parlato, non ha mai detto nulla, si è allenato seriamente e ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto bene, anche stasera ha fatto una gara di sacrificio, poteva far gol e l'occasione se l'è creata davvero da solo perché fa 50 metri di campo e poteva fare gol".