"Palle che pesano di più", "Il problema enorme", "Su Vlahovic tante chiacchiere": la Juve vista da Sky

La Juventus ha rimandato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria in Champions League. Dopo i pareggi arrivati con Borussia Dortmund e Villarreal, la formazione di Tudor è caduta anche al Bernabeu contro il Real Madrid, nonostante la buona prestazione fornita dai bianconeri, che può essere un punto di partenza. Ai Blancos è bastata la rete di Bellingham, che a porta vuota ha spento le speranze della Vecchia Signora. Ma le occasioni per Vlahovic e compagni non sono mancate, con tante chance da gol sprecate. E a fine partita, oltre Del Piero che è entrato dentro i prblemi Juve, anche a Sky Sport hanno analizzato tutto, mettendo in evidenza i pro e i contro della sfida contro gli spagnoli.
Padovano: "Ecco da cosa deve ripartire la Juve"
Ai microfoni di Sky Sport, l'ex calciatore della Juve Massimo Padovano ha commentato la prestazione della squadra di Tudor: "Credo che fosse importante dare un segnale dopo la sconfitta con il Como, dove la Juventus aveva giocato malissimo, l'approccio era stato sbagliato. Questa sera invece è stato un approccio giusto, importante. Non hanno esitato ad andare avanti. La differenza tecnica tra le due squadre è evidente, ma questa sera non si è vista, perché la Juventus ha giocato bene, si è riproposta. Avrebbe potuto anche pareggiare la partita se non avessero sbagliato il gol davanti alla porta. Bene, la Juventus secondo me deve ripartire lì, perché se affrontasse tutte le gare come le ha affrontate questa sera, secondo me avrebbe un percorso sicuramente diverso. La differenza tra le grandi squadre e le piccole sono queste: dare continuità alle prestazioni".
"Complimenti a Vlahovic, gara di sacrificio"
Padovano ha poi analizzato la gara di Vlahovic: "Bisogna fargli i complimenti, è un professionista sotto tutti i punti di vista, nonostante il contratto, le chiacchiere che ci sono state, lui non hai mai parlato, non ha mai detto nulla, si è allenato seriamente e ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto bene, anche stasera ha fatto una gara di sacrificio, poteva far gol e l'occasione se l'è creata davvero da solo perché fa 50 metri di campo e poteva fare gol".
Capello: "Finalmente Koopmeiners, Juve diversa ma..."
Anche Fabio Capello, ospite del Champions League Show di Sky Sport, ha voluto dire la sua sulla parita della Juventus, elogiando la prestazione della squadra di Tudor nonostante la sconfitta: "La prestazione della Juventus è stata positiva. La partita era stata preparata bene, approfittare della difesa della Real Madrid che era una difesa in difficoltà, però purtroppo non hanno sfruttato l'occasione. Qualche volta, proprio per l'ultimo passaggio, non sono riusciti a segnare. Devo dire che questa sera c'è stata una Juventus diversa rispetto dall'ultima apparizione, il centrocampo ha tenuto, Koopmeiners finalmente qualche cosa ha fatto vedere, già positivo perché è stato messo in una posizione centrale dove era sempre presente".
"Sconfitta onorevole, aumenterà l'autostima"
L'ex allenatore bianconero ha poi continuato: "Il risultato poteva essere un pareggio perché la Juventus prima del vantaggio del Real aveva avuto una grande occasione, in generale però i giocatori hanno dato una bella risposta. Era importante ritrovarsi dopo Como, questa sera si è visto, è chiaro tutto quanto. Questa è una squadra che non crea tantissimo, questa è la realtà, conclude poco durante le partite e mi sembra che sotto questo aspetto sia uno dei punti da migliorare. A livello psicologico questa sconfitta onorevole farà molto bene a tutta la squadra, per convincersi che possono giocare anche contro squadre importanti, con più fiducia. Le prossime tre partite sono alla portata della Juve, quindi da questo momento deve iniziare un altro campionato per la Juve, dopo questa prestazione. Con la testa e con la voglia, aumentando l’autostima”.
Condò: "Juve, hai un problema"
Negli studi di Sky Sport era presente anche il giornalista Paolo Condò che ha così analizzato il momento della Juventus, che è alla terza partita consecutiva senza trovare la via della rete: "Detto che questa partita è confortante per personalità, per cuore, questo resta il problema enorme di definizione della Juventus, che è alla terza partita consecutiva senza segnare gol: quella del Milan, il Como, e adesso questo in Coppa, pur avendo avuto le occasioni. Questo è il problema".
Di Canio: "Openda ha avuto paura"
Anche Paolo Di Canio ha analizzato la gara contro il Real Madrid: "Il mio giudizio è positivo, anche se tutti i tiri della Juventus sono arrivati da fuori area, ad eccezione di quelli di Vlahovic e Openda. Quest’ultimo ha avuto paura di prendersi la gloria (come analizzato anche da Seedorf). Bene il piano tattico, ma in certe situazioni serve più cattiveria: con una palla più decisa si poteva fare meglio. La Juventus ha disputato la partita che doveva fare, perché contro il Real Madrid sai che devi subire certe situazioni. L’occasione di Openda poteva valere il pareggio: ha scelto un piatto troppo morbido, forse al Lipsia sarebbe stato più leggero, ma alla Juventus queste palle pesano di più". E poi su Tudor: "Deve essere felice, anche se questa era una gara semplice da preparare. Ora però voglio vederlo all’opera contro le squadre più piccole".
