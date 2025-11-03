La notte di Champions League promette spettacolo al Parco dei Principi. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, orfano di Doué , si prepara ad affrontare il Bayern Monaco in una sfida che profuma di vertice europeo. Entrambe le squadre guidano la classifica a punteggio pieno e sono tra le favorite per il titolo, ma solo una potrà confermare la propria supremazia in questa fase cruciale. A Parigi c’è attesa e fiducia: il tecnico spagnolo, alla vigilia del big match, ha mostrato calma, consapevolezza e un’ambizione chiara: quella di dimostrare che il PSG è pronto a riconfermarsi come regina d'Europa. E lo ha fatto prendendo come esempio Sinner e Alcaraz .

Psg-Bayern come Sinner-Alcaraz: la spiegazione di Luis Enrique

"Psg-Bayern Monaco è una delle partite più belle che si possa vedere, per quello che rappresentano le due squadre. Il Bayern è in forma eccezionale, batte record, questa è una motivazione per noi. Dembélé? Sta come un giocatore che è stato fuori diverse settimane, è tornato e ha giocato per mettersi in forma. Ora è in condizioni perfette, vedremo in base alle sensazioni se giocherà. Abbiamo un giorne complicato, abbiamo altre quattro partite importanti, non dobbiamo anticipare i tempi" - ha detto Luis Enrique a Sky. Poi un paragone su Sinner-Alcaraz e il Psg su quanto è difficile rimanere numero 1: "Loro sono due numeri uno, competono tra loro per continuare a migliorare, come noi domani faremo con il Bayern Monaco. C'è una concorrenza, non è odio. Grazie a te, io faccio del mio meglio. Poche squadre sono riuscite a vincere la Champions League per due anni di fila, ma è il nostro obiettivo".

La conferenza di Luis Enrique

"Il Bayern è molto forte, lo è sempre stato. Per sapere chi è la miglior squadra d’Europa bisogna aspettare la fine della stagione e contare i trofei. Ma conosciamo la difficoltà del match e siamo pronti" - ha ribadito Luis Enrique in conferenza. Il tecnico ha poi espresso fiducia nell’ambiente parigino e nella spinta del pubblico di casa: "Domani, al Parc des Princes, con i nostri tifosi e quell’atmosfera, possiamo migliorare la nostra prestazione e superare la loro pressione. Vincere quindici partite di fila è straordinario, ma noi vogliamo essere all’altezza". Buone notizie anche sul fronte infermeria: Dembélé sarà regolarmente a disposizione come aveva anticipato a Sky Sport: "Ha completato tutti gli allenamenti e ha giocato gli ultimi due incontri. È pronto per la competizione, anche se non so per quanto tempo resterà in campo".

Luis Enrique ha inoltre elogiato Marquinhos, definendolo "un capitano esemplare, un vero leader dentro e fuori dal campo, una persona magnifica che spero resti a lungo", e ha ribadito la necessità di affrontare con lucidità "il peggior calendario della Champions League", sottolineando l’importanza di raccogliere punti già da ora. Infine, uno sguardo al futuro con parole di incoraggiamento per i giovani del vivaio, Senny Mayulu e Quentin Ndjantou: "Hanno qualità, personalità e una mentalità eccezionale. È un privilegio avere ragazzi così nel gruppo".