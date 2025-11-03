Yildiz e Kelly, le condizioni per Juve-Sporting: Spalletti pronto all'esordio Champions

Spalletti è pronto a risentire anche l'inno della Champions League. Dopo l'ottimo esordio in campionato, con la vittoria fuoricasa contro la Cremonese, ora il tecnico italiano ha un compito molto importante: conquistare i tre punti anche in Europa contro lo Sporting. I bianconeri per ora sono a secco di successi e dopo i due pari con Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta al Bernabeu contro il Real Madrid, ora la Vecchia Signora non può sbagliare. Dall'allenamento a porte aperte sono emerse le prime indicazioni, come le condizioni fisiche di Yildiz, che ha saltato la sfida di Cremona, e quelle di Kelly.
Juve, come stanno Yildiz e Kelly
La buona notizia per Spalletti è il rientro di Yildiz in gruppo. Era stato tenuto fuori precauzionalmente contro la Cremonese, ma ora è pronto a rimettersi a disposizione. Il turco si è allenato con la squadra, con la consuete fascia al ginocchio. In conferenza il neo tecnico bianconero avrà la possibilità di fare chiarezza sulla possibilità di vederlo subito dal primo minuto contro lo Sporting. Non ci sarà invece Kelly, reduce da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. L'inglese non ha preso parte alla seduta con i compagni e quindi non giocherà in Champions League. Qualora Spalletti dovesse confermare la difesa a tre, Koopmeiners potrebbe avere grandi chance di essere riconfermato come braccetto di sinistra.
