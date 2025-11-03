Yildiz e Kelly, le condizioni per Juve-Sporting: Spalletti pronto all'esordio Champions

Spalletti è pronto a risentire anche l'inno della Champions League. Dopo l'ottimo esordio in campionato, con la vittoria fuoricasa contro la Cremonese, ora il tecnico italiano ha un compito molto importante: conquistare i tre punti anche in Europa contro lo Sporting. I bianconeri per ora sono a secco di successi e dopo i due pari con Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta al Bernabeu contro il Real Madrid, ora la Vecchia Signora non può sbagliare. Dall'allenamento a porte aperte sono emerse le prime indicazioni, come le condizioni fisiche di Yildiz, che ha saltato la sfida di Cremona, e quelle di Kelly.