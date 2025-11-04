Vlahovic, Chiellini accende le speranze: “Nessuno ha chiuso la porta. Da inizio anno dico che…”

Dopo la vittoria contro la Cremonese in Serie A, la Juventus di Luciano Spalletti si prepara a scendere in campo contro lo Sporting Lisbona in Champions League ( qui la diretta testuale del match ). Nelle prime due partite i bianconeri hanno collezionato due pareggi e una sconfitta e per questo sarà fondamentale vincere. Un concetto sottolineato anche da Giorgio Chiellini , che nel pre partita ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Le prime partite sono state difficili e abbiamo fatto fatica. Oggi sarebbe importante guadagnare i tre punti".

Chiellini: "Vlahovic? Vedremo se ci sarà modo di trovare un accordo"

Il Director of Football Strategy ha poi parlato del futuro di Dusan Vlahovic: "È da inizio anno che dico che Dusan è concentrato e sta pensando solo alla Juve. A tempo debito ci sarà lo spazio per fare delle valutazioni insieme. Da nessuna delle due parti c'è una porta chiusa, vedremo se ci sarà modo di trovare un accordo". Sul suo nuovo ruolo: "Ringrazio Calvo che ha ricevuto il ruolo di 'Consigliere federale di rappresentanza di Serie A' prima di me e spero di poter aiutare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Diventare consigliere tecnico alla Juve? Prometto che cercherò di fare del mio meglio per dare un mano in ogni ambito".

Juve, Chiellini su Spalletti: "Persona giusta per iniziare un nuovo ciclo"

Sull'arrivo di Luciano Spalletti: "Sta cercando di portare la sua esperienza e sensibilità, evitando cambi drastici e mettendoci del suo. Ha avuto pochi allenamenti ma sta cercando di far passare dei concetti. Può portare stabilità? Credo che anche in passato la speranza fosse quella di creare dei nuovi cicli e non delle parentesi così brevi. La volontà di entrambe le parti ora è andare oltre gli otto mesi. Proveremo a vincere. L'impatto è stato ottimo e speriamo di proseguire. Tutti pensiamo che possa essere la persona giusta per iniziare un nuovo ciclo".