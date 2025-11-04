Conte non ci sta: "Catenaccio dell'Eintracht, da una tedesca mi aspettavo altro"

"Da una squadra tedesca mi aspettavo qualcosa di diverso, hanno imparato bene a fare il 'catenaccio' all'italiana. Se avessimo fatto noi una partita così ci avrebbero parlato di 'calcio di un'altra epoca', mentre noi stiamo cercando di creare qualcosa di diverso. I ragazzi hanno dato tutto, ho visto delle occasioni importanti. In questo tipo di partite, se le sblocchi poi diventa un'altra partita. Nel secondo tempo ho visto un crescendo da parte nostra con occasioni da rete clamorose, dei gol che, se li fai, finisce 3-0. Possiamo dire di tutto e di più ma, alla fine, se non segni non vinci e se sei bravissimo finisce 0-0. Ma ai ragazzi non posso dire nulla, per lo spirito e l'impegno che ci hanno messo". Così Antonio Conte ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il pareggio del suo Napoli contro il Francoforte in Champions League.
Il commento di Conte
"Da diverse partite stiamo cercando nuove soluzioni, con Elmas reinventato regista al posto di Lobotka o Lang che oggi è entrato bene. Dobbiamo capire che questa stagione è più difficile, da me e la squadra fino al magazziniere. Si può essere ambiziosi quanto si vuole a parole, ma bisogna affrontare un percorso e quest'anno è più difficile rispetto all'anno scorso. Se ha pesato l'assenza di De Bruyne? Non voglio parlare delle assenze, anche perché altrimenti bisognerebbe parlare anche di Lukaku" ha aggiunto il tecnico del Napoli.