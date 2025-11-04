Conte non ci sta: "Catenaccio dell'Eintracht, da una tedesca mi aspettavo altro"

"Da una squadra tedesca mi aspettavo qualcosa di diverso, hanno imparato bene a fare il 'catenaccio' all'italiana. Se avessimo fatto noi una partita così ci avrebbero parlato di 'calcio di un'altra epoca', mentre noi stiamo cercando di creare qualcosa di diverso. I ragazzi hanno dato tutto, ho visto delle occasioni importanti. In questo tipo di partite, se le sblocchi poi diventa un'altra partita. Nel secondo tempo ho visto un crescendo da parte nostra con occasioni da rete clamorose, dei gol che, se li fai, finisce 3-0. Possiamo dire di tutto e di più ma, alla fine, se non segni non vinci e se sei bravissimo finisce 0-0. Ma ai ragazzi non posso dire nulla, per lo spirito e l'impegno che ci hanno messo". Così Antonio Conte ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il pareggio del suo Napoli contro il Francoforte in Champions League.