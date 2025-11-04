Koopmeiners, nuova veste: “L’ho detto anche alla Juve”. E sul cambio Tudor-Spalletti…

Un inizio di partita shock , con un gol subito dopo appena 12 minuti di gioco. Poi la svolta mentale e la rete di Vlahovic . Alla fine la Juventus non è riuscita ad andare oltre l' 1-1 contro lo Sporting , portando a casa soltanto un pareggio e salendo a quota 3 punti in Champions League. Al termine della partita, Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Juve, Koopmeiners: "Dispiace aver fatto solo un gol"

"Nei primi 15 minuti non abbiamo trovato il modo perfetto per pressare - ha esordito Koopmeiners -. Poi siamo stati aggressivi e abbiamo fatto gol. Mi dispiace aver fatto solo una rete perchè questa partita andava vinta. Ci sono tante cose che possiamo prendere per le prossime partite. Nuovo ruolo? Mi sento molto bene, non sono un attaccante che va a giocare spalle alla porta. L’ho detto anche alla società. Anche in Olanda ho giocato in difesa. Voglio avere la palla e spingere, posso farlo da mediano o da difensore di sinistra".

"Con Spalletti c'è un modo diverso di giocare"

Su Spalletti ha poi aggiunto: "C'è un modo diverso nel modo di giocare. È anche una nostra responsabilità all'interno dello spogliatoio, dobbiamo metterci energia, a prescindere dall'allenatore. Spalletti è diverso da Tudor ma le sensazioni sono buone, lo spirito è positivo. Conceicao e Yildiz aiutano in difesa ed è molto importante. Serve difendere e attaccare in 11".