Vlahovic spaventa la Juve: "Perché ho chiesto il cambio". L'omaggio a Del Piero emoziona i tifosi

Juve, Vlahovic non si accontenta: "Potevamo fare di più"

"Non siamo contenti del risultato - ha detto Vlahovic -, potevamo fare di più. Abbiamo fatto una bella partita, tosta, abbiamo giocato meglio di loro che sono una squadra che palleggia bene. Ci è mancato il secondo gol, ma devo fare solo i complimenti al mister e ai compagni per la partita. Speriamo di fare così, ma vincendole. Ora pensiamo a vincerle tutte e quattro. Se sarei felice di rimanere? Sono concentrato sul presente e sulla partita di sabato, il derby, che è una partita sentita".

"Ho sentito un dolorino al flessore"

L'attaccante serbo ha poi rivelato di aver chiesto il cambio dopo aver sentito un problema al flessore: “Buonasera leggenda (ha detto rispondendo a Del Piero ndr). Ho sentito un dolorino al flessore e ho chiesto il cambio. Non so se il mister mi avrebbe fatto uscire. Durante la preparazione non ho giocato tanto, mi manca qualcosina per i 90 minuti, per essere al 100%. Mi dispiace non aver aiutato la squadra fino alla fine. Gesto di McKennie? Me ne sono accorto subito. So che non è stato bello, anche perché se l'avessi passato e avessi continuato a correre, avrei fatto gol io. Sa che è stato un contesto di partita”. Una scelta di campo quella di Vlahovic che ha convinto anche Boban: “Aveva corso tutto il campo, hai fatto bene a tirare”.