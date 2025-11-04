Spalletti da Champions: "Ho una Juve forte, così ne vinciamo parecchie. Mi sono arrabbiato con..."

Terzo pareggio in quattro partite per la Juventus in Champions League, che contro lo Sporting Lisbona (qui le reazioni sui social alla partita) non è riuscito ad andare oltre all'1-1. Al gol di Araujo ha risposto quello di Vlahovic, ma i bianconeri sono stati costretti ad accontentarsi di un punto. Nonostante tutto, però, Luciano Spalletti in conferenza stampa si è detto soddisfatto della partita dei suoi: "Con queste prestazione vinceremo diverse partite".
Juve, le parole di Spalletti
L'allenatore bianconero ha poi elogiato gli avversari: "Secondo me se andiamo a vedere le squadre che hanno affrontato lo Sporting hanno preso molto più tiri in porti. Loro sono complicati da affrontare, perchè hanno molti Nazionali che sanno giocare bene a pallone, hanno mentalità offensiva, vengono ad attaccarti. Sono contento dei 18 tiri totali fatti e della reazione dopo la partenza complicata, che mi aveva intimorito. Abbiamo dimostrato di avere la testa, di avere giocatori che hanno mentalità e questa è la cosa che più mi fa ben sperare".
Yildiz unica punta? Il motivo
Nel finale di partita Spalletti ha lasciato per alcuni Yildiz come unica punta, lasciando in panchina Openda e David, poi entrato. "Ne avevo chiamato due alla sostituzione e Kenan sarebbe dovuto uscire - ha spiegato -, ma Vlahovic aveva gli adduttori carichi e l'ho cambiato. Kenan può giocare in tutte le parti, perché trova la soluzione in qualsiasi posizione. Poi è corretto fare le cose con logica, ma può giocare ovunque. Sono contento della prestazione della squadra perchè hanno dimostrato carattere e voglia di vincere le partite. Dobbiamo mettere a posto che nello stretto siamo sporchi. Se faremo queste prestazione vinceremo parecchie partite".
"Miretti e Adzic? Ecco perchè li ho inseriti"
L'allenatore bianconero ha poi spiegato la scelta di inserire Miretti e Adzic: "Quando si arriva alla Juventus è difficile arrivarci senza qualità. Poi ci sono momenti di condizioni fisiche che fanno le differenze, ma le loro caratteristiche posso farci comodo. Miretti lo conosciamo bene e Adzic è potente ed ha un piede molto importante. Non è svelto di gambe ma lo è di testa, ha una pulizia precisa per ciò che necessita il nostro calcio".
"Zhegrova è un fulmine ma mi sono arrabbiato con lui..."
Su Zhegrova ha aggiunto: "Lo devo continuare a vedere e secondo quella è la sua posizione. Rientra sul sinistro, salta l’uomo. Giocare un po’ di taglio gli permette di guardare in faccia l’avversario. Lo conoscevo già ma mi ha impressionato la sua rapidità, è un fulmine nello stretto. Ha sensibilità di toccare la palla. Non ha i novanta minuti, però poi con l'allenamento crescerà e ci darà delle soluzioni. Mi sono arrabbiato con lui perchè ha sbagliato un passaggio per David, perchè in diverse volte abbiamo regalato la palla a loro. Ma rimane una grande prestazione. Il pubblico ha partecipato, l’effetto della squadra è stato percepito da tutti. Zeppettina? Interndo lo scavino. Zhegrova ha fatto lo scavino più volte. Questo significa avere qualità".
Juve, Spalletti a Sky: "Grande prestazione"
L'allenatore bianconero è intervenuto anche ai microfoni ai Sky Sport: "Loro sono una buonissima squadra, giocano un calcio offensivo e importante. Abbiamo avuto un inizio complicato poi abbiamo reagito e avremmo meritato di andare avanti. Abbiamo perso troppo palloni e, quando li abbiamo ripresi, siamo stati un po’ sporchi. Poi però in generale la squadra ha fatto una grande prestazioni. Sono orgoglioso che ci sono giocatori forti con qualità, che hanno uno contro uno e saltano l’uomo. Poi la forza di Dusan… Dobbiamo migliorare nella manovra e circolazione della palla, però abbiamo tante soluzioni. Come sono entrato nella testa degli attaccanti? C’era il rischio di essere troppo offensivi contro una squadra che esce bene nello stretto, ma siamo stati bravi a togliergli il palleggio. A volte siamo stati troppo frenetici nel ridare palloni conquistati con le unghie e con i denti. Abbiamo tirato tante volte in porta e sbagliato l’ultimo passaggio ma ho una squadra forte nelle mani".
"Possiamo toglierci delle soddisfazioni"
"La velocità di trasmissione palla fa la differenza, ma ci sono tante fasi di gioco - ha continuato Spalletti -. Ci sono fasi in cui bisogna farla girare, altri momenti di conquista nella metà campo avversaria con la volontà di finire subito l’azione. Ormai tutti ti vengono a pressare forte e sanno fare anche blocco basso. Che immagine mi porto dentro? La cornice è stata bellissima, tutto pieno. L’atmosfera era stupenda e l’hanno recepita anche i calciatori. Abbiamo fatte buone cose, è chiaro che bisogna migliorare ma sono sicuro che possiamo toglierci delle soddisfazioni".
