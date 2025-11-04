Spalletti da Champions: "Ho una Juve forte, così ne vinciamo parecchie. Mi sono arrabbiato con..."

Juve, le parole di Spalletti

L'allenatore bianconero ha poi elogiato gli avversari: "Secondo me se andiamo a vedere le squadre che hanno affrontato lo Sporting hanno preso molto più tiri in porti. Loro sono complicati da affrontare, perchè hanno molti Nazionali che sanno giocare bene a pallone, hanno mentalità offensiva, vengono ad attaccarti. Sono contento dei 18 tiri totali fatti e della reazione dopo la partenza complicata, che mi aveva intimorito. Abbiamo dimostrato di avere la testa, di avere giocatori che hanno mentalità e questa è la cosa che più mi fa ben sperare".

Yildiz unica punta? Il motivo

Nel finale di partita Spalletti ha lasciato per alcuni Yildiz come unica punta, lasciando in panchina Openda e David, poi entrato. "Ne avevo chiamato due alla sostituzione e Kenan sarebbe dovuto uscire - ha spiegato -, ma Vlahovic aveva gli adduttori carichi e l'ho cambiato. Kenan può giocare in tutte le parti, perché trova la soluzione in qualsiasi posizione. Poi è corretto fare le cose con logica, ma può giocare ovunque. Sono contento della prestazione della squadra perchè hanno dimostrato carattere e voglia di vincere le partite. Dobbiamo mettere a posto che nello stretto siamo sporchi. Se faremo queste prestazione vinceremo parecchie partite".