Marsiglia-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions

Due partite in cui si deciderà il futuro di Ivan Juric. L'Atalanta riparte dall'Olympique Marsiglia, nella quarta giornata della league phase della Champions League: i bergamaschi saranno costretti a conquistare i tre punti per continuare a sperare nella qualificazione ai playoff. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta finora per i nerazzurri, tre punti invece per i francesi, che cercheranno la seconda vittoria dopo quella arrivata contro l'Ajax. "Sarà un passo importante - ha dichiarato alla vigilia Ivan Juric -, non sarà una gara definitiva, ma conta e sarà fondamentale fare punti. Non mi piace parlare di riscatto, lo si fa quando la situazione è molto più grave della nostra. Abbiamo giocato male, ora si va avanti. La squadra ha fatto bene, ma ha raccolto poco. Ci sta sbagliare la prestazione come ad Udine, siamo dispiaciuti. Non c'è preoccupazione di giocare al Velodrome, ma sarà un grande stimolo".