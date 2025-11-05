Napoli, guarda che Qarabag: fermato il Chelsea. Pafos nella storia, Juve avvisata

Si apre con due risultati a sorpresa la seconda serata del quarto appuntamento di Champions della League Phase. Il Chelsea di Maresca non va oltre il 2-2 sul campo del Qarabag, cade invece il Villarreal a Limassol contro il Pafos che conquista una storica vittoria per il club. I Blues campioni del mondo portano via un solo punto dall'Azerbaigian contro un Qarabag che dopo la sosta nazionali si presenterà al Maradona contro il Napoli di Conte. Impresa di David Luiz e compagni che si prendono tre punti contro la formazione spagnola incapace di sfruttare le tante occasioni create.
Pari Qarabag-Chelsea
Gli ospiti stappano il match con Estevao, ma soffrono le ripartenze dei padroni di casa che prima pareggiano con Leandro Andrade e poi sorpassano con il rigore dell'ex Spal Jankovic che prima dell'intervallo ribalta tutto. Maresca all'intervallo sceglie Garnacho e viene ripagato subito con la rete che rimette nuovamente il risultato in equilibrio. I Blues provano il controsorpasso e nel finale è ancora l'ex United ad inventarsi una semirovesciata che esce però di poco. Termina 2-2, messaggio per gli azzurri di Conte.
Pafos nella storia
Il sottomarino giallo spreca l'impossibile nel primo tempo con Mikautadze e ad inizio ripresa viene punito da Luckassen, che sfrutta alla perfezione un calcio di punizione per punire di testa. Il Villarreal si rivolta in avanti per provare a rimettere in piedi la partita, ma in tentativi spagnoli si infrangono contro David Luiz e compagni. Parejo, Pepe e Solomon colpiscono da ogni posizione, il Pafos resiste e porta a casa una storica vittoria. Nel calendario dei ciprioti c'è anche la Juventus che ora è avvisata.