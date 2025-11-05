Napoli, guarda che Qarabag: fermato il Chelsea. Pafos nella storia, Juve avvisata

Pari Qarabag-Chelsea

Gli ospiti stappano il match con Estevao, ma soffrono le ripartenze dei padroni di casa che prima pareggiano con Leandro Andrade e poi sorpassano con il rigore dell'ex Spal Jankovic che prima dell'intervallo ribalta tutto. Maresca all'intervallo sceglie Garnacho e viene ripagato subito con la rete che rimette nuovamente il risultato in equilibrio. I Blues provano il controsorpasso e nel finale è ancora l'ex United ad inventarsi una semirovesciata che esce però di poco. Termina 2-2, messaggio per gli azzurri di Conte.

Pafos nella storia

Il sottomarino giallo spreca l'impossibile nel primo tempo con Mikautadze e ad inizio ripresa viene punito da Luckassen, che sfrutta alla perfezione un calcio di punizione per punire di testa. Il Villarreal si rivolta in avanti per provare a rimettere in piedi la partita, ma in tentativi spagnoli si infrangono contro David Luiz e compagni. Parejo, Pepe e Solomon colpiscono da ogni posizione, il Pafos resiste e porta a casa una storica vittoria. Nel calendario dei ciprioti c'è anche la Juventus che ora è avvisata.