Inter a punteggio pieno in Champions: battuto anche il Kairat. Samardzic eurogol e vittoria Atalanta

L'Inter rischia contro il Kairat Almaty, ma Carlos Augusto porta tre punti importantissimi ai nerazzurri. Il match di 'San Siro' si sblocca al 45' del primo tempo con Lautaro Martinez che porta in vantaggio i suoi. Le statistiche recitano un netto dominio dell'Inter, ma a dieci minuti dall'inizio della ripresa, gli ospiti trovano il gol del pareggio con Arad. Un eventuale pareggio avrebbe allontanato i nerazzurri dalle zone alte della classifica generale di Champions League, motivo per cui Carlos Augusto decide al 67' di insaccare la rete del vantaggio definitivo per l'Inter, che si assicura una vittoria fondamentale per la qualificazione diretta al prossimo turno della massima competizione europea. Ad ogni modo, sono quattro le vittorie conseguite dalla squadra di Chivu in altrettante partite, grazie alle quali i nerazzurri agguantano Bayern Monaco ed Arsenal a punteggio pieno in classifica a quota 12 punti.
Atalanta, Juric batte De Zerbi
La 'Dea' ci ha provato in tutti i modi, ma alla fine ce l'ha fatta: dopo il rigore sbagliato da De Ketelaere al 14' ed il gol annullato dal VAR per fuorigioco a Lookman al 69', è arrivato al 90' il gol decisivo - nonché incredibile - di Samardzic che dalla distanza insacca una fucilata alle spalle di Rulli. Gol che ha permesso all'Atalanta di portare a casa tre punti di vitale importanza, per la classifica della Champions League ma anche al fine di risollevare l'animo della squadra dopo la brutta sconfitta rimediata in Serie A contro l'Udinese. Ad un quarto d'ora dalla fine del match, si è però consumato un episodio spiacevole che ha coinvolto in maniera diretta Ivan Juric - tecnico dei bergamaschi - ed Ademola Lookman, con il calciatore nigeriano uscito furibondo dal campo al momento della sostituzione con Musah. La situazione in classifica, invece, abbozza un sorriso all'Atalanta: i nerazzurri si trovano momentaneamente a quota 7 punti, gli stessi di Barcellona, Dortmund, Chelsea e Sporting Lisbona.