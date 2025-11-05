Inter a punteggio pieno in Champions: battuto anche il Kairat. Samardzic eurogol e vittoria Atalanta

Atalanta, Juric batte De Zerbi

La 'Dea' ci ha provato in tutti i modi, ma alla fine ce l'ha fatta: dopo il rigore sbagliato da De Ketelaere al 14' ed il gol annullato dal VAR per fuorigioco a Lookman al 69', è arrivato al 90' il gol decisivo - nonché incredibile - di Samardzic che dalla distanza insacca una fucilata alle spalle di Rulli. Gol che ha permesso all'Atalanta di portare a casa tre punti di vitale importanza, per la classifica della Champions League ma anche al fine di risollevare l'animo della squadra dopo la brutta sconfitta rimediata in Serie A contro l'Udinese. Ad un quarto d'ora dalla fine del match, si è però consumato un episodio spiacevole che ha coinvolto in maniera diretta Ivan Juric - tecnico dei bergamaschi - ed Ademola Lookman, con il calciatore nigeriano uscito furibondo dal campo al momento della sostituzione con Musah. La situazione in classifica, invece, abbozza un sorriso all'Atalanta: i nerazzurri si trovano momentaneamente a quota 7 punti, gli stessi di Barcellona, Dortmund, Chelsea e Sporting Lisbona.