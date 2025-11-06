Benatia, furia in diretta: "Furto Atalanta, e gli arbitri ancora peggio. Naturale, ma quale naturale!"

Da un possibile calcio di rigore a favore, al gol vittoria per la squadra avversaria , tutto nel giro di meno di un minuto . È quello che è successo nel finale di Marsiglia-Atalanta ( qui le parole di Juric sul battibecco con Lookman ), dove Samardzic ha segnato la rete del definitivo 0-1 pochi secondi dopo un episodio dubbio nell'area di rigore della squadra di Juric. Ederson , infatti, ha stoppato palla con il sinistro, ma il tocco è stato molto impreciso e ha carambolato sul suo stesso braccio . L'arbitro ha subito chiesto via auricolari di ricontrollare l'azione ma non è andato al VAR, analizzando il tutto come involontario . Il rimbalzo è stato infatti casuale e la posizione del braccio ritenuta naturale rispetto al movimento . Una decisione che ha generato non poche polemiche da parte della dirigenza della squadra francese.

Marsiglia-Atalanta, la rabbia di Benatia

Al termine della partita in zona mista, Mehdi Benatia, ex difensore della Juve e ora direttore sportivo del Marsiglia, non ha nascosto la propria frustrazione: "È difficile da accettare. Dicono che sia una posizione naturale, ma non credo che sia naturale avere il braccio in quel modo. Vediamo Aubameyang pronto per colpire, ma il braccio cambia la traiettoria della palla. Tutto quello che ci dicono all'inizio dell'anno quando tengono le riunioni... Per me c'era tutto quello che avrebbe dovuto portare al fischio del calcio di rigore. In difesa abbiamo subito il gol che ci ha ucciso, quindi è stata ovviamente una grande responsabilità. Il comportamento degli arbitri è una cosa che mi dà fastidio anche più del rigore. Sono arroganti e questo è inquietante".

Marsiglia, Benatia: "È stato un furto"

Ma non è la prima volta in stagione che il Marsiglia lamenta di aver subito episodi arbitrali contrari. Anche i rigori assegnati al Real Madrid, infatti, avevano fatto infuriare la squadra francese: "Possiamo dire che a Madrid è stato molto grave e oggi è un furto - ha continuato Benatia -. Ma preferisco sempre concentrarmi su ciò che possiamo cambiare. Voglio costruire su ciò che abbiamo mostrato dopo i primi 25 minuti a Madrid, dove ci mancava anche molta personalità. A Madrid non eravamo al nostro livello e oggi lo stesso. E questo è un po' imbarazzante perché abbiamo la capacità di fare molto di più. I giocatori che hanno giocato stasera sono forti e possono guardare negli occhi i loro avversari".