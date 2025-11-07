Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fenomeno Qarabag, fermato il Chelsea in Champions: ora c'è il Napoli nel mirino 

I segreti del club azero, protagonista in Champions nella sfida giocata contro i londinesi nell'ultimo turno
Massimo Franchi
1 min
Champions Leagueqarabag
Fenomeno Qarabag, fermato il Chelsea in Champions: ora c'è il Napoli nel mirino © APS

C’è mancato poco che il Chelsea, campione del mondo Club, uscisse battuto dallo Stadio della Repubblica “Tofiq Bakhramov” di Baku. Sotto 2-1 all’intervallo contro i sorprendenti azeri del Qarabag, i londinesi hanno acciuffato il pari nella ripresa grazie a una stoccata dell’argentino-madrileno Garnacho che ha evitato loro una figuraccia cosmica se si pensa che il valore globale della rosa azera è di

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Champions, i migliori video