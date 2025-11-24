Champions League: l'Inter sfida l'Atletico Madrid, Atalanta a Francoforte. Le designazioni arbitrali  

Incassato il ko nel derby contro il Milan - sesto risultato utile consecutivo dei rossoneri nelle stracittadine, un filotto che non capitava dal periodo tra il 2002 e il 2005 - l’Inter ha subito l’occasione per rifarsi. I nerazzurri di Cristin Chivu, infatti, mercoledì 26 novembre alle ore 21 faranno visita all’Atletico Madrid del Cholo Simeone al Wanda Metropolitano nel quinto turno della fase campionato di Champions League. Percorso netto fin qui per Lautaro e compagni, che hanno vinto quattro gara su quattro. A dirigere l’incontro sarà il francese Francois Letexier coadiuvato dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Transalpini anche il quarto ufficiale e il Var, ovvero Jeremie Pignard e Willy Delajod mentre è portoghese l’ Avar, Tiago Martins.
I precedenti di Letexier con l’Inter
Il 36enne fischietto di Bédée ha diretto l’Inter in una sola occasione: era il 24 ottobre 2023 e i nerazzurri di Simone Inzaghi superarono 2-1 il Red Bull Salisburgo nei gironi di Champions League grazie alle reti di Alexis Sanchez e Hakan Calhanoglu (su rigore). Uno anche il precedente con gli spagnoli, appena 20 giorni prima, 4 ottobre 2023: successo 3-2 contro gli olandesi del Feyenoord.
La squadra arbitrale di Eintrach Francoforte-Atalanta
Sempre mercoledì 26 novembre, alla stessa ora, scenderà in campo anche l’Atalanta, chiamata a riscattare la sconfitta del Maradona contro il Napoli nella trasferta europea di Francoforte. La Uefa ha designato la squadra arbitrale, stavolta quasi tutta inglese: l’arbitro Chris Kavanagh sarà coadiuvato dai connazionali Dan Cook, Ian Hussin e dal quarto uomo Thomas Bramall (quarto uomo). Al Var l’altro britannico Stuart Attwell mentre è belga l’Avar: Bram Van Driessche.
Kavanagh: prima volta con l’Atalanta
Per il 40enne di Manchester prima volta con l’Atalanta mentre ha diretto l’Eintrach Francoforte il 7 novembre 2024, quando i tedeschi superarono lo Slavia Praga grazie al gol di Omar Marmoush nella gara valida per la fase a gironi dell’Europa League.