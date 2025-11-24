Champions League: l'Inter sfida l'Atletico Madrid, Atalanta a Francoforte. Le designazioni arbitrali  

Incassato il ko nel derby contro il Milan - sesto risultato utile consecutivo dei rossoneri nelle stracittadine, un filotto che non capitava dal periodo tra il 2002 e il 2005 - l’Inter ha subito l’occasione per rifarsi. I nerazzurri di Cristin Chivu, infatti, mercoledì 26 novembre alle ore 21 faranno visita all’Atletico Madrid del Cholo Simeone al Wanda Metropolitano nel quinto turno della fase campionato di Champions League. Percorso netto fin qui per Lautaro e compagni, che hanno vinto quattro gara su quattro. A dirigere l’incontro sarà il francese Francois Letexier coadiuvato dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Transalpini anche il quarto ufficiale e il Var, ovvero Jeremie Pignard e Willy Delajod mentre è portoghese l’ Avar, Tiago Martins.