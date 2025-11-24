"La sua storia mi rattrista, conosco una persona diversa": De Zerbi non ha dubbi

Alla vigilia del match che può dare una svolta al cammino europeo dell’ Olympique Marsiglia , Roberto De Zerbi ha presentato la sfida in conferenza stampa. A poche ore dalla sfida di Champions League contro il Newcastle, l’attenzione si è spostata in particolare sul caso Mason Greenwood , rilanciato in Ligue 1 dopo la fine controversa della sua avventura al Manchester United. L'allenatore ha speso belle parole per il talento inglese, ma ha poi spostato la mira sulla partita della quinta giornata della League Phase.

Il caso Greenwood torna in primo piano

Pressato da un giornalista inglese sulla “nuova vita” dell’attaccante dopo il caso di violenze domestiche, De Zerbi ha risposto con decisione: "Non entro nella vita privata di nessuno, nemmeno dei miei figli. Mason è un bravo ragazzo, ha pagato carissimo ciò che è successo. Ha trovato un ambiente che gli ha teso la mano e si è sempre comportato bene. È introverso e la sua storia mi rattrista, perché conosco una persona diversa da quella descritta in Inghilterra", ha dichiarato l’allenatore italiano.Mentre fuori dal campo il dibattito resta acceso, in campo la situazione dell’OM parla chiaro: venticinquesimo nella fase campionato, il club è virtualmente fuori dopo una sola vittoria in quattro gare. La sfida di domani al Vélodrome contro il Newcastle è una delle ultime chiamate per restare aggrappati alla qualificazione.

L’OM cerca la svolta europea

Il Newcastle arriva in Francia reduce da una prestazione convincente in Premier League contro il Manchester City. Nello spogliatoio, però, la parola “paura” non è contemplata. "Non dobbiamo fare qualcosa di diverso. Serve giocare il nostro calcio, rispettare il piano", ha spiegato Angel Gomes, tracciando la linea della vigilia. Una posizione ribadita dallo stesso De Zerbi, deciso a non caricare la gara di un peso eccessivo: "Non sarà un match decisivo. L’anno scorso squadre praticamente eliminate si sono poi qualificate. Il Newcastle è forte, ma lo siamo anche noi e giochiamo in casa. Dobbiamo essere incisivi". La convinzione del tecnico è limpida: l’OM può giocarsela alla pari. "Abbiamo le armi per metterli in difficoltà", assicura ancora De Zerbi. Domani, al Vélodrome, arriverà la risposta definitiva.