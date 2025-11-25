Il canadese… David affonda il Galatasaray. Prima gioia Mourinho: il Benfica sbanca Amsterdam

Prima vittoria in Champions League del Benfica di Josè Mourinho che passa in trasferta sul campo dell'Ajax col risultato di 2-0. Portoghesi subito in vantaggio grazie a Dahl (6° minuto di gioco), terzino svedese ex Roma: nel finale di gara, dopo una partita che non ha offerto molto, è arrivato anche il raddoppio firmato da Barreiro. Benfica che sale così a quota 3 punti mentre i lanceri restano fanalino di coda a zero punti.
Colpaccio Union SG, Galatasaray ko
Dopo tre vittorie consecutive, cade in Champions League il Galatasaray di Icardi contro l'Union SG. La formazione belga passa di misura col punteggio di 1-0 grazie alla rete al minuto 57 della punta canadese David. Nel finale di gara, turchi in dieci uomini a causa del rosso estratto a Unay (doppia ammonizione). In classifica, la squadra di Buruk resta a quota 9 punti mentre l'Union SG sale a quota 6.