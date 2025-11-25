Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il canadese… David affonda il Galatasaray. Prima gioia Mourinho: il Benfica sbanca Amsterdam

L'Union SG vince in casa della formazione turca e sale a quota 6 punti. Prima vittoria anche per i portoghesi grazie alle firme di Dahl e Barreiro
1 min
Il canadese… David affonda il Galatasaray. Prima gioia Mourinho: il Benfica sbanca Amsterdam © EPA

Prima vittoria in Champions League del Benfica di Josè Mourinho che passa in trasferta sul campo dell'Ajax col risultato di 2-0. Portoghesi subito in vantaggio grazie a Dahl (6° minuto di gioco), terzino svedese ex Roma: nel finale di gara, dopo una partita che non ha offerto molto, è arrivato anche il raddoppio firmato da Barreiro. Benfica che sale così a quota 3 punti mentre i lanceri restano fanalino di coda a zero punti.

Colpaccio Union SG, Galatasaray ko

Dopo tre vittorie consecutive, cade in Champions League il Galatasaray di Icardi contro l'Union SG. La formazione belga passa di misura col punteggio di 1-0 grazie alla rete al minuto 57 della punta canadese David. Nel finale di gara, turchi in dieci uomini a causa del rosso estratto a Unay (doppia ammonizione). In classifica, la squadra di Buruk resta a quota 9 punti mentre l'Union SG sale a quota 6.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS