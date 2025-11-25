Yildiz da Champions, la Juve si aggrappa al suo leader: 3-2 a Bodo, per Spalletti prima eurovittoria

Una prestazione di tecnica e personalità che trascina la Juventus, aggrappata al suo leader per qualità e determinazione: Kenan Yildiz dimostra ancora una volta l'assoluta imprescindibilità del suo talento, in una notte di difficoltà altissima, con il campo gelato e il pallone che scotta con i padroni di casa del Bodo in vantaggio. Ma uno come il 10 i norvegesi non ce l'hanno, e basta un tempo al turco per portare la luce in una notte buia e per regalare a Spalletti la sua prima vittoria europea alla guida dei bianconeri. Finisce 3-2, una montagna russa di emozioni con i padroni di casa davanti all'intervallo e poi travolti dall'ingresso della stella juventina, che fa l'ordinario della sua classe per ribaltare la partita e anche lo straordinario dell'ultima azione in pieno recupero per rimettere di nuovo il muso Juve davanti dopo il 2-2 su rigore regalato da Cabal qualche attimo prima. Sei punti, ne serviranno altri nelle prossime tre per arrivare ai playoff, ma è una notte in cui si possono festeggiare tante cose oltre alla vittoria: i gol di Openda e David, novelli Calypso Boys bianconeri finalmente a segno, la crescita di Miretti che Spalletti sta costruendo "alla Perrotta", per chi ricorda i suoi inserimenti alla prima Roma di Totti, la capacità di non mollare la presa sul match fino alla fine che si era vista all'inizio della stagione con Tudor.