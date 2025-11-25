"Una parvenza di Juve": Spalletti, l'amaro Champions. "Una cappa sopra di noi, ma i cavalli ci sono"

Spalletti: "I ragazzi se la sono meritata"

Spalletti analizza la vittoria della Juve a Sky: "Quello che diventa fondamentale è aver avuto una parvenza di squadra che se la gioca a viso aperto, che va a fare la partita a tutto campo, coi ribaltamenti di fronte, con fatica in certi momento perché loro hanno una qualità nello stretto su questo campo e una velocità d’idea che ci eravamo anche un po’ intimoriti guardandoli nelle partite precedenti. Noi ci abbiamo messo roba nel primo tempo, non sfruttando situazioni abbastanza facili. E visto che non è bastato, nel secondo tempo hanno rincarato e ci hanno messo di più. Una vittoria che i calciatori hanno meritato, la dedichiamo a noi stessi perché ci vuole ma soprattutto alla gente che ci ha seguito, che ha fatto tre scali per arrivare fin qui".

Scelte e crescita Juve

Sulle scelte: "Non si tratta di scelte, ma di far crescere tutta la squadra. Stasera sono felice perché ho visto i calciatori nello spogliatoio con una faccia non contentissima, una faccia più rilassata: gli si può dire quello che gli pare, ma i calciatori sono persone che soffrono, non sono menefreghisti come si vorrebbe far pensare. Anche io soffro? Io ho fatto un po’ di callo ormai, si vive tranquillamente qualsiasi situazione". E poi sulla ripresa: "La squadra è entrata in campo, ha continuato ad andare sempre avanti quando c’era qualsiasi occasione, giocando con velocità e facendo buone trame. Poi su questo campo hanno sofferto tutti, ci eravamo informati da quelli che ci avevano giocato per sapere qualcosa di più, e tutti ci hanno detto la stessa cosa: ‘Sembra vadano più forte, che respirino più facilmente’. Ed essere stati a questo livello qui… Nel secondo tempo sarebbe stato un peccato non portarla a casa, perché la squadra ha meritato: oggi ha fatto ciò che doveva fare, gli vanno fatti i complimenti".