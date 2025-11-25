Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Yildiz, la fucilata nella notte Champions: "Juve, la mia giocata più bella. E non sapevo che..."

Il 10 bianconero entra e cambia la partita contro il Bodo/Glimt poi si prende anche i complimenti da Del Piero
3 min
YildizBodo Glimt-JuventusChampions League
Yildiz, la fucilata nella notte Champions: "Juve, la mia giocata più bella. E non sapevo che..." © Redazione

La Juventus conquista finalmente il primo successo in questa Champions League superando il Bodo/Glimt e lo fa in una gara pazza fino alla fine, proprio come il motto dei bianconeri. La squadra di Spalletti ha dovuto affrontare diverse intemperie: freddo intenso, campo sintetico, neve, ma alla fine è riuscita a strappare tre punti di enorme valore. La partita è stata una vera montagna russa di emozioni, soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo chiuso con i norvegesi avanti grazie al gol di Blomberg, nella seconda parte la squadra ha cambiato volto, trascinata dall’ingresso fulminante di Yildiz. In pochi minuti arrivano le reti di Openda e McKennie, che ribaltano il match e sembrano indirizzarlo. Sul finale, però, un clamoroso errore difensivo di Cabal regala al Bodo un rigore trasformato da Fet. Quando la beffa sembrava inevitabile, il neoentrato David, subentrato a Openda, trova il guizzo decisivo e fa esplodere la gioia bianconera. Lo stesso Kenan, premiato come migliore in campo, poi ha parlato al termine della gara.

Yidiz e la gioia Juve

Kenan Yildiz ha parlato a Sky Sport e alla domanda sulla continuità ha risposto così: "Sì, lo so". Poi ha continuato parlando della gara: "Prima della partita non sapevo di non giocare, questa è una decisione del mister. Ci dice all'ultimo chi gioca e chi meno? No dai, un po' prima, quasi all’ultimo". Da qui un simpatico siparietto con il 10 bianconero che ha chiesto allo studio il perché stessero ridendo con un sorriso e la risposta è stata che "non ci credono che non sapessi di giocare". Poi è arrivata la domanda di Del Piero: "Bravo Kenan, stasera hai fatto la differenza". Ed è arrivata subito la risposta: "Grazie millee. Differenza? Quando sono entrato ho cercato di fare del mio meglio, sono concentrato per la squadra e non per fare gol o assist. Sono contento di aver aiutato la squadra, sono tre punti molto importanti". Sull'assist per Miretti: "Ho fatto una bella giocata? Sì, lo penso anche io. Sono dispiaciuto anche per Fabio, ha fatto una buona partita, sarebbe stata una ciliegina sulla torta".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS