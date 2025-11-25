Yildiz, la fucilata nella notte Champions: "Juve, la mia giocata più bella. E non sapevo che..."

La Juventus conquista finalmente il primo successo in questa Champions League superando il Bodo/Glimt e lo fa in una gara pazza fino alla fine , proprio come il motto dei bianconeri. La squadra di Spalletti ha dovuto affrontare diverse intemperie: freddo intenso, campo sintetico, neve, ma alla fine è riuscita a strappare tre punti di enorme valore. La partita è stata una vera montagna russa di emozioni, soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo chiuso con i norvegesi avanti grazie al gol di Blomberg , nella seconda parte la squadra ha cambiato volto, trascinata dall’ingresso fulminante di Yildiz . In pochi minuti arrivano le reti di Openda e McKennie , che ribaltano il match e sembrano indirizzarlo. Sul finale, però, un clamoroso errore difensivo di Cabal regala al Bodo un rigore trasformato da Fet . Quando la beffa sembrava inevitabile, il neoentrato David , subentrato a Openda, trova il guizzo decisivo e fa esplodere la gioia bianconera. Lo stesso Kenan, premiato come migliore in campo, poi ha parlato al termine della gara.

Yidiz e la gioia Juve

Kenan Yildiz ha parlato a Sky Sport e alla domanda sulla continuità ha risposto così: "Sì, lo so". Poi ha continuato parlando della gara: "Prima della partita non sapevo di non giocare, questa è una decisione del mister. Ci dice all'ultimo chi gioca e chi meno? No dai, un po' prima, quasi all’ultimo". Da qui un simpatico siparietto con il 10 bianconero che ha chiesto allo studio il perché stessero ridendo con un sorriso e la risposta è stata che "non ci credono che non sapessi di giocare". Poi è arrivata la domanda di Del Piero: "Bravo Kenan, stasera hai fatto la differenza". Ed è arrivata subito la risposta: "Grazie millee. Differenza? Quando sono entrato ho cercato di fare del mio meglio, sono concentrato per la squadra e non per fare gol o assist. Sono contento di aver aiutato la squadra, sono tre punti molto importanti". Sull'assist per Miretti: "Ho fatto una bella giocata? Sì, lo penso anche io. Sono dispiaciuto anche per Fabio, ha fatto una buona partita, sarebbe stata una ciliegina sulla torta".

