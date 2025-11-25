Conte… nto a metà: “Napoli non morto, ma in grande difficoltà. Alcune situazioni incontrollabili”

Il Napoli non sbaglia in casa contro il Qarabag e batte gli azeri 2-0, nel match valido per la quinta giornata di Champions League. Primo tempo bloccato per la squadra di Conte, che riesce a tirare giù il muro Kochalski solamente al 65' con McTominay. Il 2-0 lo provoca l'autogol di Jankovic (72'), che lancia i partenopei in 18^ posizione a quota 7 punti. 16º il Qarabag sempre a 7 punti. Nella prossima giornata il Napoli giocherà in casa del Benfica, mentre il Qarabag ospiterà l'Ajax. Gestione nel finale per gli uomini di Conte, che centrano il secondo successo nella League Phase. Al termine del match sono arrivate le parole del tecnico del Napoli, che ha commentato la vittoria dei suoi ai microfoni di Sky.
Conte: "Napoli, vittoria importante per tutti"
"Credo sia una vittoria importante per Napoli e per tutti i napoletani. Ci tenevamo ad onorare il giorno della scomparsa di Maradona, c'era una buona energia, che è una cosa fondamentale. A Bologna non mi è sembrato di trasmettere energia ai ragazzi, che devono sapere che a volte c'è da soffrire tutti insieme. Io devo essere il primo ad avere grande energia perché devo trasferirla alla squadra. Questa è annata difficile: stiamo rincorrendo da inizio anno. Il Napoli non era morto, è questione di continuare a lavorare e di dare sempre tutto quello che abbiamo". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo il successo casalingo con il Qarabag in Champions League.
"Stiamo affrontando un momento di difficoltà"
"Le partite si possono vincere o meno, ma i ragazzi sanno che devono dare sempre tutto. Stiamo affrontando un momento di grande difficoltà e serve disponibilità da tutti i giocatori. Abbiamo fatto due ottime partite tra Atalanta e Qarabag. Posso controllare o indirizzare, ma a volte ci sono situazioni incontrollabili come l'infortunio di Gutierrez, che in 15 minuti si è beccato una distorsione. Ieri ci siamo allenati solo 15 minuti perché è arrivato un acquazzone. Sono situazioni incontrollabili, ma siamo in emergenza Speriamo di riavere Spinazzola in breve tempo in vista della partita con la Roma", ha concluso Conte.
Conte sul Qarabag: "Affrontato avversario difficile"
Conte ha poi analizzato l'avversario del Napoli di questa sera, ovvero il Qarabag: "Soddisfatto dei gol nel secondo tempo? Si, ma ero soddisfatto anche del primo. Abbiamo affrontato un avversario difficile, i risultati precedenti parlavano chiaramente. Non fai 2-2 col Chelsea, non vai a vincere in casa del Benfica. Era una partita sicuramente difficile per tanti motivi. Sono molto contento, alla fine del primo tempo ho detto ai ragazzi di continuare con questa convinzione".
Di Lorenzo: "Avevamo bisogno di questi punti"
"Abbiamo dato un segnale a noi stessi. Venivamo da due settimane difficili e abbiamo dato risposte importanti. Avevamo bisogno di questi punti, credo sia stata bella serata, soprattutto nella sera dell'anniversario della scomparsa di Maradona". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo il successo casalingo contro il Qarabag in Champions League. Alla domanda se la squadra si è ricongiunta con Conte, Di Lorenzo ha risposto che "non siamo venuti verso Conte, il gruppo è sempre stato con il mister, dovevamo solo ritrovarci, lo abbiamo fatto e siamo contenti. Sicuramente in questi giorni si percepiva un'aria diversa e un entusiasmo diverso e penso che si veda in campo. Nelle ultime settimane non abbiamo espresso il nostro livello migliore, ma il gruppo è sempre stato compatto, che è la base per uscire dai momenti difficili. Non ci siamo venuti incontro, dovevamo solo ritrovarci", conclude Di Lorenzo.
