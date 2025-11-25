Conte… nto a metà: “Napoli non morto, ma in grande difficoltà. Alcune situazioni incontrollabili”

Conte: "Napoli, vittoria importante per tutti"

"Credo sia una vittoria importante per Napoli e per tutti i napoletani. Ci tenevamo ad onorare il giorno della scomparsa di Maradona, c'era una buona energia, che è una cosa fondamentale. A Bologna non mi è sembrato di trasmettere energia ai ragazzi, che devono sapere che a volte c'è da soffrire tutti insieme. Io devo essere il primo ad avere grande energia perché devo trasferirla alla squadra. Questa è annata difficile: stiamo rincorrendo da inizio anno. Il Napoli non era morto, è questione di continuare a lavorare e di dare sempre tutto quello che abbiamo". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo il successo casalingo con il Qarabag in Champions League.

"Stiamo affrontando un momento di difficoltà"

"Le partite si possono vincere o meno, ma i ragazzi sanno che devono dare sempre tutto. Stiamo affrontando un momento di grande difficoltà e serve disponibilità da tutti i giocatori. Abbiamo fatto due ottime partite tra Atalanta e Qarabag. Posso controllare o indirizzare, ma a volte ci sono situazioni incontrollabili come l'infortunio di Gutierrez, che in 15 minuti si è beccato una distorsione. Ieri ci siamo allenati solo 15 minuti perché è arrivato un acquazzone. Sono situazioni incontrollabili, ma siamo in emergenza Speriamo di riavere Spinazzola in breve tempo in vista della partita con la Roma", ha concluso Conte.