"Che reazione! Spalletti era fuori dalla Champions", "Giocatori da Juve e altri no": l'analisi di Sky

Una vittoria pesantissima quella della Juventus in Champions contro il Bodo/Glimt, arrivato dopo un secondo tempo in cui è successo di tutto. "Contava vincere" sottolinea Boban nel post partita nel consueto dibattito assieme agli altri opinionisti, tra cui anche Alex Del Piero, sempre presente quando in campo ci sono i bianconeri. Una gara complicata sotto tanti punti di vista, a partire dal clima gelido e dal campo in sintetico. Un primo tempo troppo brutto per essere vero e poi l'ingresso di Yildiz a sparigliare le carte: "Ha fatto la differenza" dice Capello. Un successo vitale per restare aggrappati quantomeno ai playoff e per dare risposte sul campo dopo i tre pareggi consecutivi con Torino, Sporting e Fiorentina.
Capello, Yildiz e i gol di David e Openda
Capello nell'after show di SkySport parla così della vittoria bianconera: "Yildiz ha fatto la differenza, ha messo in crisi il Bodo in tutte le maniere, non riuscivano a fermarlo quando prendeva il pallone. È stato un trascinatore con qualità. Poi le due punte hanno fatto gol e questo vuol dire tanto per i giocatori psicologicamente. Yildiz sapevamo che era bravo, ma ora si sono sbloccati anche Openda e David. Questo vuol dire tanto per i giocatori. Spalletti potrà scegliere anche loro due. Sicuramente dopo questa vittoria è una squadra più rilassata. Nel primo tempo ci sono state un paio di occasioni da parte della Juve, non c’è stato quel dominio che ci aspettavamo, meglio nel secondo tempo".
L'idea Juve
E poi l'ex allenatore, oggi opinionista, continua: "Idea Juve? Devi lavorare per vincere, quindi devi essere sempre attento, determinato e non lasciare indietro niente. Giocare con tutto te stesso in tutti i momenti perché la Juve è così, ti danno tutto ma tu devi dare tutto. Questa è una cosa che sta mancando in questo momento storico alla squadra. Questa cosa è nella maglietta che indossi perché quando la metti sai già come devi rispondere sul campo". Proprio su questo concetto si basa gran parte del dibattito post partita...
Reazione Juve e l'insegnamento di Vialli
Condò la spiega così: "Io vorrei sottolineare la reazione della Juventus perché è andata all'intervallo fuori dalla Champions League. Idea Juve? A me la spiegò Vialli: 'Vincere altrove è una gioia, mentre vincere alla Juve è un sollievo'". E Boban sottolinea: "La personalità di cosa vuol dire la storia e di cosa i giocatori portano in campo quando indossano la maglia della Juventus. Si è vista, a parte 20' del secondo tempo, un po' di incertezza e poca incisività. Da anni alla squadra mancano un po' di queste cose, soprattutto la forza di dire 'siamo la Juve'. Contro il Bodo nella ripresa ha stradominato con due gol poi di nuovo un passo indietro e aver paura di quel che succede. Qui devono lavorare tanto: la società, i giocatori e anche Spalletti per ritrovare l'idea Juve, la storia. Per questo bisogna anche capire quali giocatori sono più adatti a portare questa maglia. Questa partita era da vincere e speriamo possa ripartire".
Ghoulam: "Alla Juve conta solo vincere"
A chiudere è Ghoulam che spiega la sua visione del mondo bianconero: "Ci sono giocatori da Juve e altri no. Io ci ho sempre giocato contro e l'immagine della Juve è sempre stata quella di vincere, non c'era modo o come, soltanto vincere. E si vede anche dalla pressione che hanno dalla società e non tutti i calciatori sono adatti a questa ambizione. Per questo dicono la maglia della Juve pesa. Certi giocatori non sono abituati a vincere mercoledì, domenica e ripetersi tutto l'anno così, perché se non vinci è un fallimento. Invece se la squadra è in costruzione, un po' come adesso, e non vinci è sempre un fallimento. Hanno vinto spesso e quando vai allo Stadium questa parola, vincere, la vedi spesso con i titoli e tutto il resto".
