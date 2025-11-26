Tuttosport.com
Impresa Bayer Leverkusen all’Etihad Stadium: Hjulmand batte Guardiola, che lezione a Pep!

Non paga il turnover del tecnico spagnolo: per il City secondo ko consecutivo dopo quello in Premier a Newcastle. Si fa complicata la corsa alla qualificazione diretta agli ottavi, il clamoroso golpe tedesco firmato dalle reti di Grimaldo e Schick
Alessandro Aliberti
4 min
ChampionsBayer LeverkusenManchester City
Nel tentativo di far riposare i più stanchi, ma forse anche per responsabilizzare maggiormente chi ha giocato meno in questa prima parte di stagione, Pep Guardiola stravolge il Manchester City e, contro un ottimo Bayer Leverkusen, rimedia una figuraccia europea. Il suo City, infatti, si fa battere nettamente in casa dai tedeschi, incassando la prima sconfitta in questa Champions e la seconda consecutiva dopo quella rimediata nel fine settimana in casa del Newcastle. A dover preoccupare Pep, più ancora della sconfitta stessa, che pur rallenta la corsa degli inglesi alla qualificazione diretta agli ottavi, è la completa mancanza di mordente e di idee di alcuni giocatori – Marmoush su tutti – da cui invece era lecito aspettarsi l’opposto, vista l’enorme opportunità concessa loro per scalare posizioni nelle gerarchie. Occasione fallita per molte cosiddette seconde linee, e ko che ridimensiona ulteriormente un City che sembrava in grande salute prima della doppia sberla subita in quattro giorni.

Il turnover non paga

È chiaro che le aspettative di Pep fossero ben altre quando ha deciso, per la sua panchina numero 100 in Champions, di affidarsi a un turnover massiccio: il catalano lascia fuori quasi tutti i protagonisti della sconfitta a Newcastle (10 i cambi rispetto a sabato), compresi Donnarumma e Haaland. In porta regala una chance a Trafford, mentre al centro dell’attacco punta su Marmoush, con Savinho e Bobb ai lati dell’egiziano. Hjulmand invece rinnova la fiducia all’ex Roma Schick, supportato dall’americano Tillman e dal giovanissimo camerunese Kofane. Come da copione è il City a provare a fare la partita e a mettere sotto pressione la difesa tedesca che, pur andando in difficoltà in alcune occasioni, regge. E alla prima vera ripartenza, a sorpresa, passa: è Tillman a innescare la transizione del Leverkusen, mentre a trafiggere Trafford è un bel sinistro dell’ottimo Grimaldo, su assist del diciannovenne Kofane. Il gol dei tedeschi non scuote il City; anzi, galvanizza il Leverkusen, che prende possesso del centrocampo e continua a spingere alla ricerca del raddoppio. Per Guardiola e i suoi, la massiccia rotazione sembra non funzionare: davanti Marmoush e Savinho non riescono a incidere, ed è il solo Bobb a tentare, con scarso successo, di saltare l’uomo e creare scompiglio. Nel finale della prima frazione, però, un clamoroso errore in disimpegno di Aleix Garcia regala al City la più importante occasione della partita: Reijnders spara però su Flekken quello che somiglia molto a un rigore in movimento.

I limiti del City

Nella ripresa, Pep tenta immediatamente di risvegliare la sua squadra inserendo O’Reilly, Foden e soprattutto Doku, uno degli uomini più in forma dei Citizens. Il Bayer, però, continua con grande personalità a pressare alto e a tenere sotto pressione la difesa di Guardiola. E infatti, dopo meno di dieci minuti della ripresa, è ancora il Leverkusen a segnare: su cross dell’algerino Maza, Aké dimostra perché Guardiola lo ha utilizzato così poco in questa stagione. Il difensore olandese si fa nettamente sovrastare da Schick, che di testa firma il raddoppio. La seconda rete subita colpisce nell’orgoglio la banda Guardiola, che si getta in avanti e sembra trovare ancor più slancio con l’ingresso in campo di Haaland e Cherki. I Citizens, però, non riescono a riaprire la gara e rimediano una sconfitta assolutamente meritata che riaccende i riflettori sui limiti attuali dell’ex corazzata di Guardiola.

