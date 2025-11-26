Impresa Bayer Leverkusen all’Etihad Stadium: Hjulmand batte Guardiola, che lezione a Pep!

Il turnover non paga

Nel tentativo di far riposare i più stanchi, ma forse anche per responsabilizzare maggiormente chi ha giocato meno in questa prima parte di stagione,stravolge ile, contro un ottimo Bayer Leverkusen, rimedia una figuraccia europea . Il suo City, infatti, si fa battere nettamente in casa dai tedeschi, incassando la prima sconfitta in questa Champions e la seconda consecutiva dopo quella rimediata nel fine settimana in casa del Newcastle. A dover preoccupare Pep, più ancora della sconfitta stessa, che pur rallenta la corsa degli inglesi alla qualificazione diretta agli ottavi, è la completa mancanza di mordente e di idee di alcuni giocatori –su tutti – da cui invece era lecito aspettarsi l’opposto, vista l’enorme opportunità concessa loro per scalare posizioni nelle gerarchie. Occasione fallita per molte cosiddette seconde linee, e ko che ridimensiona ulteriormente un City che sembrava in grande salute prima della doppia sberla subita in quattro giorni.

È chiaro che le aspettative di Pep fossero ben altre quando ha deciso, per la sua panchina numero 100 in Champions, di affidarsi a un turnover massiccio: il catalano lascia fuori quasi tutti i protagonisti della sconfitta a Newcastle (10 i cambi rispetto a sabato), compresi Donnarumma e Haaland. In porta regala una chance a Trafford, mentre al centro dell’attacco punta su Marmoush, con Savinho e Bobb ai lati dell’egiziano. Hjulmand invece rinnova la fiducia all’ex Roma Schick, supportato dall’americano Tillman e dal giovanissimo camerunese Kofane. Come da copione è il City a provare a fare la partita e a mettere sotto pressione la difesa tedesca che, pur andando in difficoltà in alcune occasioni, regge. E alla prima vera ripartenza, a sorpresa, passa: è Tillman a innescare la transizione del Leverkusen, mentre a trafiggere Trafford è un bel sinistro dell’ottimo Grimaldo, su assist del diciannovenne Kofane. Il gol dei tedeschi non scuote il City; anzi, galvanizza il Leverkusen, che prende possesso del centrocampo e continua a spingere alla ricerca del raddoppio. Per Guardiola e i suoi, la massiccia rotazione sembra non funzionare: davanti Marmoush e Savinho non riescono a incidere, ed è il solo Bobb a tentare, con scarso successo, di saltare l’uomo e creare scompiglio. Nel finale della prima frazione, però, un clamoroso errore in disimpegno di Aleix Garcia regala al City la più importante occasione della partita: Reijnders spara però su Flekken quello che somiglia molto a un rigore in movimento.