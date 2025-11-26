Knutsen deluso, i complimenti alla Juve e poi la risposta sul rigore

Il Bodo/Glimt mette paura alla Juventus ma alla fine cede il passo ai bianconeri e resta attanagliato nei bassifondi della classifica di Champions League. "Sono deluso" dice Knutsen in conferenza perché si aspettava tutt'altra prestazione dai suoi ragazzi, soprattutto dopo il vantaggio di Blomberg a fine primo tempo. Nemmeno il 2-2 di Fat su rigore permette ai norvegesi di portare a casa punti perché David, ma soprattutto la prestazione di Yildiz indirizzano la sfida a favore della squadra allenata da Spalletti.
Knutsen, conferenza Bodo-Juve
L'allenatore del Bodo/Glimt parla così in conferenza: "Sono deluso e non sono contento del rendimento della squadra. Noi dovevamo difendere meglio e giocare con più attenzione. Io pensavo di poter chiudere la partita nel secondo tempo, invece la Juventus è venuta fuori e ha ribaltato la partita. Dobbiamo migliorare e lavorare sui nostri errori". Sul discorso playoff: "Ci sono poche possibilità e dobbiamo imparare da questa gara. Dobbiamo essere onesti, brutali e pensare alle prossime tre partite che saranno difficili. C'è da lavorare duramente per affrontare i nostri avversari e con Il Dortmund dovremo difendere meglio". Su Hauge risponde stizzito al giornalista: "Vuole sapere se era pronto per giocare? Hauge quando è entrato era pronto giocare".
L'elogio alla Juve e il rigore non concesso
Il tecnico continua: "Non ci siamo spaventati, però loro hanno giocatori forti che si sono ritrovati e noi dovevamo fare meglio. A livello fisico alcuni giocatori sono tornati da qualche problema e non possono rendere al meglio per 90′. Il calcio è una combinazioni di molti fattori. Io non sono spaventato per le prossime avversarie in Champions League. La Juventus è la squadra che ci ha creato più difficoltà. Loro hanno fatto un grande prestazione e hanno meritato la vittoria". A chiudere sul rigore non concesso in occasione dellla ripartenza Juve: "Non era rigore, perché con un passaggio in più potevamo segnare un gol molto semplice".
Sjovold, Blomberg e la fatica contro la Juve
Al termine della gara anche Sjovold analizza il ko interno ai microfoni di TV2: "Abbiamo faticato un po' nel secondo tempo e purtroppo la partita è scivolata via alla fine. C'erano tanti spazi e loro hanno dei giocatori davvero bravi". E prosegue: "Dopo l'intervallo non siamo riusciti a fare la stessa prestazione del primo tempo. Loro hanno fatto alcune sostituzioni e sono stati molto incisivi, non siamo riusciti a uscire e a conquistare palla come volevamo". All'esterno del Bodo si aggiunge anche Blomberg, autore della prima rete: "Ho segnato in Champions League, è stato davvero divertente. È un sogno d'infanzia e bisogna vederlo in modo positivo. È emozionante, è il posto in cui vuoi essere e penso che molte persone sognino di essere qui".
