L'Atalanta brilla a Francoforte. Gli uomini di Raffaele Palladino superano l'Eintracht di Dino Toppmoller e centrano il secondo successo consecutivo in Champions League dopo la vittoria sul campo del Marsiglia (ultimi 3 punti raccolti sotto la gestione Ivan Juric ), portandosi così a quota 10 punti in classifica. Al Waldstadion, la Dea produce calcio spettacolo e va a segno nel giro di 5 minuti con Ademola Lookman (60'), Ederson (62') e Charles De Ketelaere (65'): 3-0 il finale. Il prossimo impegno nella agenda europea di Palladino, vedrà la Dea ospitare il Chelsea di Enzo Maresca all'appuntamento di martedì 9 dicembre (ore 21). Prima però, l'ex tecnico della Fiorentina ritroverà la Viola all'appuntamento del 30 novembre a Bergamo: prima del ritorno in Champions anche l'ottavo di Coppa Italia contro il Genoa (3/12) e la trasferta di Verona (6/12).

Eintracht-Atalanta: il racconto della partita

Buon avvio di gara dell'Atalanta che chiama subito in causa la difesa avversaria con il controllo dal limite di Lookman che al 7' non riesce però a ritagliarsi lo spazio per il tiro. L'Eintracht allora reagisce e spaventa gli ospiti con con il cross di Collins per Chaibi che all'11' calcia un rigore in movimento ma senza riuscire a battere da Carnesecchi. Non passa molto che la Dea rischia sul colpo di testa di Koch terminato di poco alto sopra la traversa. Poi, il tentativo di sbloccare le marcature della formazione di Palladino si infrange per due volte sul palo con le conclusioni di Scamacca e Lookman. Al 37', Zappacosta si immola a pochi metri dalla porta e mura il tiro a rete di Gotze. Al 44', il nigeriano a riceve sottorete da Bellanova ma viene anticipato da Collins. Nella ripresa, la Dea parte all'attacco ma senza trovare lo spazio per la conclusione. Rispondono gli uomini di Toppmoller con un blitz in contropiede sabotato dalla deviazione in corner sul tiro di Burkardt. AL 51', Scamacca sfiora in vantaggio calciando spalle alla porta: la sua posizione era però irregolare. A sbloccare le marcature ci pensa allora Lookman che su assist di De Ketelaere calcia di controbalzo al 60' e batte Zetterer. Non passa neppure un minuto che Ederson finalizza un uno-due letale a corredo di un altro eccellente recupero da parte degli uomini di Palladino. Ma lo spettacolo continua con l'ex Milan che cala il tris 5 minuti dopo il gol dell'1-0 con la ribattuta vincente sulla traversa di Scamacca. L'Eintracht sparisca allora dal campo mentre l'Atalanta difende a dovere l'ampio vantaggio. Al triplice fischio fa festa la Dea.

Juve, il Pafos rallenta il Monaco

Fra gli altri risultati di giornata, il Pafos di Juan Carcedo ha pareggiato in casa con il Monaco di Sebastien Pocognoli. Alla Limassol Arena, la formazione cipriota è passata in svantaggio dopo 5 minuti di gioco con la rete di Takumi Minamino. Poi, il pareggio dell'ex Chelsea David Luiz (18') e il nuovo vantaggio ospite con Folarin Balogun (26'). Nel finale, l'autorete di Mohammed Salisu (88') per il definitivo 2-2. La prossima giornata il Pafos sarà ospite della Juventus di Luciano Spalletti - che martedì 25 è uscita vincitrice dalla trasferta di Bodo - all'appuntamento in programma alle ore 21 di mercoledì 10 dicembre. Mentre Paul Pogba e compagni (il 22 novembre in Ligue 1 l'ex bianconero è tornato in campo dopo oltre due anni di stop) riceverà il Galatasaray.

Poker Mbappé, crollo Liverpool. Psg-Tottenham show. Ok Arsenal

Il Real Madrid ritrova il sorriso. Dopo il ko di Anfield, gli uomini di Xabi Alonso superano in trasferta l'Olympiacos trascinati dal poker di Kylian Mbappé calato tra il 22' e il 29' minuto del primo tempo e ancora al 60': 4-3 il finale. La prossima c'è il Manchester City al Bernabeu. Bene anche il Psg, che dopo 90 minuti di sorpassi e controsorpassi con il Tottenham al Parco dei Principi risolve il match con risultato di 5-3: per gli Spurs a segno anche l'ex Juve Kolo Muani, autore di una doppietta. Così l'Arsenal, che all'Emirates manda ko il Bayern Monaco con il finale di 3-1 e sale al comando della classifica a punteggio pieno. Crolla invece il Liverpool, che ad Anfield viene travolto dal Psv Eindhoven per 4-1: secondo ko in Champions per i Reds di Arne Slot. Fra gli altri incontri di giornata, successi anche per Copenaghen, che supera il Kairat Almaty per 3-2 e Sporting Lisbona, che contro il Brugge in casa si impone per 3-0.