Percassi: "Juric decisione sofferta, ma l'Atalanta guarda al futuro"

FRANCOFORTE (Germania) - Esordio in Champions per Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Una difficile trasferta a Francoforte contro l'Eintracht e l'obbligo di continuare ad accumulare punti in questa League Phase. Prima del match è intervenuto ai microfoni di Sky l'amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi che ha parlato così del match sul campo della formazione tedesca.
Sull'esonero di Juric
"Siamo contenti per Scamacca, sarà una partita speciale. Fa piacere rivederli giocare tutti insieme. Palladino si è insediato molto bene, è un allenatore giovane, ha le idee chiare, abbiamo grande fiducia in lui". Sul cambio in panchina chiarisce: "Quello che posso dire è che quella di Juric è stata una scelta sofferta. Lui è un professionista molto serio, ma il trend negativo ci ha portato a fare questa scelta. Indietro non si può tornare, adesso guardiamo al presente e al futuro".