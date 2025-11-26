Percassi: "Juric decisione sofferta, ma l'Atalanta guarda al futuro"

Sull'esonero di Juric

"Siamo contenti per Scamacca, sarà una partita speciale. Fa piacere rivederli giocare tutti insieme. Palladino si è insediato molto bene, è un allenatore giovane, ha le idee chiare, abbiamo grande fiducia in lui". Sul cambio in panchina chiarisce: "Quello che posso dire è che quella di Juric è stata una scelta sofferta. Lui è un professionista molto serio, ma il trend negativo ci ha portato a fare questa scelta. Indietro non si può tornare, adesso guardiamo al presente e al futuro".