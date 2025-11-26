Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Percassi: "Juric decisione sofferta, ma l'Atalanta guarda al futuro"

L'ad nerazzurro parla nel prepartita della sfida di Champions con l'Eintracht e torna sulla decisione del cambio in panchina
1 min
Percassi: "Juric decisione sofferta, ma l'Atalanta guarda al futuro"© ANSA

FRANCOFORTE (Germania) - Esordio in Champions per Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Una difficile trasferta a Francoforte contro l'Eintracht e l'obbligo di continuare ad accumulare punti in questa League Phase. Prima del match è intervenuto ai microfoni di Sky l'amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi che ha parlato così del match sul campo della formazione tedesca.

Sull'esonero di Juric

 "Siamo contenti per Scamacca, sarà una partita speciale. Fa piacere rivederli giocare tutti insieme. Palladino si è insediato molto bene, è un allenatore giovane, ha le idee chiare, abbiamo grande fiducia in lui". Sul cambio in panchina chiarisce: "Quello che posso dire è che quella di Juric è stata una scelta sofferta. Lui è un professionista molto serio, ma il trend negativo ci ha portato a fare questa scelta. Indietro non si può tornare, adesso guardiamo al presente e al futuro".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS