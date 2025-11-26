“Ho fumato tre sigarette”, Chivu e la riunione d’urgenza dopo l’Atletico: cosa ha detto all’Inter

MADRID (Spagna) - Dirigenza negli spogliatoi con Chivu per un summit dop o la sconfitta al 92' al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid in Champions . Dopo il derby perso con il Milan, i nerazzurri inciampano anche in Europa ma nessun allarmismo: "Io ho fumato tre sigarette una dopo l'altra. Ho parlato alla squadra, c'è tanto rammarico per quello che abbiamo messo in campo. Non meritavamo di perdere. Ho visto tanta amarezza, meritavamo di più questa sera. Bisogna saper rialzarsi a quello che è il momento e fare di tutto per uscirne".

I cambi di Chivu

Poi aggiunge: "Ci sono momenti nei quali la ruota gira, ti tornerà un po' di fortuna. E' la gestone dei momenti, la frenesia degli ultimi 10 minuti quando potevamo gestire meglio le ripartenza, capire quando tenere la palla. Sono cose che analizzeremo al video, poi all'ultimo minuto su corner. Bravi loro, meno bravi noi ma in campo avevamo i più alti che potevamo avere. Capita, ma non dovevamo arrivare a quel corner perdendo palla. Tanta delusione e tanto rammarico". I cambi: "Zielinski aveva un problema alla coscia, Bonny avevo bisogno di Marcus e di Pio per tenere botta e ripartire. Dovevamo sfruttare meglio le ripartenze".

Le parole di Simeone

Simeone parla così dopo la vittoria: "Inter la squadra più forte della Champions in questo momento. Sapevamo come dovevamo affrontarli e nel secondo tempo avevamo le nostre carte con giocatori di qualità come Sorloth, Griezmann e Nico Gonzalez. Poi il calcio ci ha dato la gioia di segnare al 92' ed è ancora più bello, ma con un pareggio sarei stato contento lo stesso". E sull'esultanza al gol decisivo di Gimenez: "Non so vivere la zona di comfort, mi piace viverla così". Poi conclude: "Bisogna lavorare, con fede, con amore, con qualità. Ho giocatori che mi accompagnano e questo è determinante. Oggi avevamo giocatori in panchina che sono entrati per fare quello che dovevano fare".