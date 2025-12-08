Salah non è stato convocato per Inter-Liverpool: è ufficiale! Out anche Chiesa

Lo sfogo contro Slot e il Liverpool costa caro a Salah: l'egiziano non è stato convocato per la sfida in Champions League contro l'Inter, nonostante abbia preso parte alla seduta di allenamento. Una sfida molto delicata per cercare di entrare tra le prime otto e dimenticare l'inizio di stagione horror in Premier League. " Mi hanno gettato sotto un autobus. Sembra che qualcuno non mi voglia" - parole dure e diretta da parte della leggenda dei Reds, che dopo le ultime tre panchine di fila contro il West Ham, Sunderland e Leeds, si è sentito preso in giro vista la sua grande importanza nel club. La società ha risposto con il pugno duro e al momento sembra si sia messa dalle parti del proprio allenatore, nonostante i pessimi risulati.

Salah salta l'Inter, escluso da Slot

Era nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialita: Salah non sarà in campo a San Siro per la sfida contro l'Inter. Una decisione punitiva da parte del club, che ha preferito difendere sé stesso e prendere le distanze dalla propria leggenda. E in vista dell'imminente Coppa d'Africa con l'Egitto e la finestra di mercato di gennaio, la prossima sfida contro il Brighton potrebbe anche essere l'ultima volta di Momo davanti i propri tifosi ad Anfield. "Ho avvisato i mie parenti" - ha detto Salah. Anche Chivu ne ha parlato in conferenza stampa: Sappiamo tutti cosa rappresenta per il Liverpool e per il calcio mondiale. Non è una mia preoccupazione". Bisognerà attendere qualche settimana per capire l'epologo della storia.

Liverpool, i convocati contro l'Inter

Oltre Salah sono assenti anche Chiesa ed Endo. Questi i calciatori convocati da Slot.