Maresca innamorato dell'Atalanta: "Un vanto. Con Gasperini ti seguivano pure in bagno"

BERGAMO - Il Chelsea di Enzo Maresca farà visita all'Atalanta martedì sera in occasione della 6ª giornata di Champions League. Le sue parole nella conferenza stampa della vigilia con elogi alla Dea. "Sono innamorato dell'Atalanta. Stando all'estero, è stata un vanto per noi italiani e non è che abbiamo tanti motivi per vantarci. Faccio i complimenti alla società e alla squadra. Ho cercato di prendere il meglio da Gasperini osservandola in tutti questi anni". Sulla partita: "Sarà una sfida intensa in casa di una squadra aggressiva che vorrà fare la partita e proveremo a farla anche noi. In serie A molte squadre cercano di fare qualcosa di simile all'Atalanta di Gasperini, difendere a cinque, puntare all'uno contro uno dove ti seguono anche in bagno".