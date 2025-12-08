Tuttosport.com
Maresca innamorato dell'Atalanta: "Un vanto. Con Gasperini ti seguivano pure in bagno"

Le parole dell'allenatore dei Blues alla vigilia della sfida Champions contro la Dea: "Palmer non può giocare due partite in tre giorni"
2 min
BERGAMO - Il Chelsea di Enzo Maresca farà visita all'Atalanta martedì sera in occasione della 6ª giornata di Champions League. Le sue parole nella conferenza stampa della vigilia con elogi alla Dea. "Sono innamorato dell'Atalanta. Stando all'estero, è stata un vanto per noi italiani e non è che abbiamo tanti motivi per vantarci. Faccio i complimenti alla società e alla squadra. Ho cercato di prendere il meglio da Gasperini osservandola in tutti questi anni". Sulla partita: "Sarà una sfida intensa in casa di una squadra aggressiva che vorrà fare la partita e proveremo a farla anche noi. In serie A molte squadre cercano di fare qualcosa di simile all'Atalanta di Gasperini, difendere a cinque, puntare all'uno contro uno dove ti seguono anche in bagno".

Palladino e la Juve

Sul collega rivale ricorda i tempi bianconeri: "L'Atalanta l'ho osservata da quando è arrivato Raffaele, domani sera sarà diversa dal campionato. Palladino, per un periodo molto breve, l'ho incrociato quando saliva in prima squadra alla Juventus dalla Primavera di Gasperini"

Sugli infortunati

Chelsea che dovrà fare a meno di alcune pedine importanti specie in attacco: "Palmer non può giocare due partite in tre giorni. James e Fofana sono entrambi disponibili. Joao Pedro gioca da nove, cerchiamo di trovare soluzioni alternative a Delap che per fortuna non ha fratture".

