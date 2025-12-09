Il Bayern ribalta lo Sporting e vola verso gli ottavi di Champions. L'Olympiakos vince sottozero

MONACO (Germania) - Dopo la sconfitta a Londra contro l'Arsenal il Bayern Monaco di Kompany torna a vincere in Champions League e lo fa in rimonta per 3-1 contro lo Sporting Lisbona centrando il 5° successo e rimanendo imbattuto tra le mura dell'Allianz.

Primo tempo Bayern padrone della partita (gol di Karl annullato dal Var al 6') ma è stato necessario un grande intervento di riflesso di Neuer su Tah che a momenti sfiora l'autogol. La resistenza dei portoghesi, guidata da grandi interventi di Silva (soprattuto su Gnabry e Karl), resiste e al 52' arriva anche il gol del vantaggio Sporting: su un'ottima ripartenza Simoes mette in mezo, Kimmich interviene in scivolata ma beffa il suo portiere! I bavaresi cambiano marcia ed in 12 minuti ribaltano la partita: gol al 65' di Gnabry - dimenticato sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo -, al 69' gran rete del giovane Karl (stop e tiro al volo sul primo palo) per il vantaggio e poi il tris calato al 77' da Tah che non sbaglia sotto porta su bell'assist di Gnabry.

Invece, nella prima partta della giornata l'Olympiacos conquista il suo primo successo europeo battendo il Kairat Almaty nel freddo di Astana (temperatire tra i -5 e -10) per 1-0 grazie alla rete di Martins al 73'.