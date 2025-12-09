Atalanta, De Ketelaere eroe Champions: steso il Chelsea in rimonta! ok Barça, Atletico e Marsiglia

BERGAMO - Terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5, per l' Atalanta che batte in rimonta il Chelsea per 2-1 nel segno di Scamacca e De Ketelaere per salire al 3° posto (13 punti) davanti all'Inter. Padroni di casa subito molto aggressivi facendosi minacciosi nell'area dei britannici con De Ketelaere e Lookman ma al 24' i Blues sbloccano il parziale: James (sul filo del fuorigioco) viene servito sulla destra, mette in mezzo dove Joao Pedro anticipa Carnesecchi sul primo palo . Gol confermato poi dal Var. Ad inizio ripresa ecco la zampata della Dea: cross perfetto di De Ketelaere dove Scamacca, di testa, non può sbagliare sotto porta per l'1-1 . L' Atalanta ci crede, Scamacca è una minaccia costante e al 83' De Ketelaere riceve sulla destra, si avvicina all'area e fa partire un gran tiro sul primo palo dove Sanchez non è perfetto (causa anche deviazione) per il 2-1 orobico.

Il Barcellona torna a vincere. Bene De Zerbi e Simeone

Il Barcellona esce nella ripresa e piega 2-1 il Francoforte tornando così al successo in Europa dopo un pareggio ed una sconfitta. Tedeschi avanti con Kanuff al 21' ma poi, nel secondo tempo, in 180" Kounde (50' e 53') sigla la doppietta per ribaltare il parziale.

Vittoria in rimonta ed in trasferta per Atletico Madrid e Marsiglia. I Cholconeros di Simeone battono 3-2 il PSV (3° successo consecutivo) con le reti di Alvarez (37'), Hancko (52') e Sorloth (56') a rispondere a quello iniziale di Til. Stesso punteggio, 3-2, con due brividi per l'OM di Roberto De Zerbi che si porta 3-1 con la doppietta di Greenwood ed il gol di Paixao, Khalaili accorcia e nel finale per due volte il Var annulla la rete del possibile 3-3.

Il Monaco sbaglia un rigore con l'ex Juventus Zakaria (51') ma poi trova con Balogun al 68' la rete della vittoria per 1-0 contro il Galatasaray di Mourinho agganciandolo in classifica a quota 9 punti. Infine vittoria senza problemi del Tottenham che in casa archivia lo Slavia Praga 2-0 con l'autogol di Zima (26') e i rigori trasformati da Kudus (50') e Simons (79').

Champions League, la classifica aggiornata

In virtù dei risultati di questa sera ecco come cambi la classifica (* = un gara in meno)

1) Arsenal - 15 punti*

2) Bayern Monaco - 15

3) ATALANTA - 13

4) Paris Saint-Germanin - 12*

5) INTER - 12

6) Real Madrid - 12*

7) Atletico Madrid - 12

8) Liverpool - 12

9) Tottenham - 11

10) Borussia Dortmund - 10*

11) Chelsea - 10

12) Manchester City - 10*

13) Sporting Lisbona - 10

14) Barcellona - 10

15) Newcaslte - 9*

16) Marsiglia - 9

17) Galatasaray - 9

18) Monaco - 9

19) PSV - 8

20) Bayer Leverkusen - 8*

21) Qarabag - 7*

22) NAPOLI - 7*

23) JUVENTUS - 6*

24) Pafos - 6*