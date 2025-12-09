Atalanta, De Ketelaere eroe Champions: steso il Chelsea in rimonta! ok Barça, Atletico e Marsiglia

BERGAMO - Terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5, per l'Atalanta che batte in rimonta il Chelsea per 2-1 nel segno di Scamacca e De Ketelaere per salire al 3° posto (13 punti) davanti all'Inter.
Padroni di casa subito molto aggressivi facendosi minacciosi nell'area dei britannici con De Ketelaere e Lookman ma al 24' i Blues sbloccano il parziale: James (sul filo del fuorigioco) viene servito sulla destra, mette in mezzo dove Joao Pedro anticipa Carnesecchi sul primo palo. Gol confermato poi dal Var. Ad inizio ripresa ecco la zampata della Dea: cross perfetto di De Ketelaere dove Scamacca, di testa, non può sbagliare sotto porta per l'1-1. L'Atalanta ci crede, Scamacca è una minaccia costante e al 83' De Ketelaere riceve sulla destra, si avvicina all'area e fa partire un gran tiro sul primo palo dove Sanchez non è perfetto (causa anche deviazione) per il 2-1 orobico.
Il Barcellona torna a vincere. Bene De Zerbi e Simeone
Il Barcellona esce nella ripresa e piega 2-1 il Francoforte tornando così al successo in Europa dopo un pareggio ed una sconfitta. Tedeschi avanti con Kanuff al 21' ma poi, nel secondo tempo, in 180" Kounde (50' e 53') sigla la doppietta per ribaltare il parziale.
Vittoria in rimonta ed in trasferta per Atletico Madrid e Marsiglia. I Cholconeros di Simeone battono 3-2 il PSV (3° successo consecutivo) con le reti di Alvarez (37'), Hancko (52') e Sorloth (56') a rispondere a quello iniziale di Til. Stesso punteggio, 3-2, con due brividi per l'OM di Roberto De Zerbi che si porta 3-1 con la doppietta di Greenwood ed il gol di Paixao, Khalaili accorcia e nel finale per due volte il Var annulla la rete del possibile 3-3.
Il Monaco sbaglia un rigore con l'ex Juventus Zakaria (51') ma poi trova con Balogun al 68' la rete della vittoria per 1-0 contro il Galatasaray di Mourinho agganciandolo in classifica a quota 9 punti. Infine vittoria senza problemi del Tottenham che in casa archivia lo Slavia Praga 2-0 con l'autogol di Zima (26') e i rigori trasformati da Kudus (50') e Simons (79').
Champions League, la classifica aggiornata
In virtù dei risultati di questa sera ecco come cambi la classifica (* = un gara in meno)
1) Arsenal - 15 punti*
2) Bayern Monaco - 15
3) ATALANTA - 13
4) Paris Saint-Germanin - 12*
5) INTER - 12
6) Real Madrid - 12*
7) Atletico Madrid - 12
8) Liverpool - 12
9) Tottenham - 11
10) Borussia Dortmund - 10*
11) Chelsea - 10
12) Manchester City - 10*
13) Sporting Lisbona - 10
14) Barcellona - 10
15) Newcaslte - 9*
16) Marsiglia - 9
17) Galatasaray - 9
18) Monaco - 9
19) PSV - 8
20) Bayer Leverkusen - 8*
21) Qarabag - 7*
22) NAPOLI - 7*
23) JUVENTUS - 6*
24) Pafos - 6*