Chivu protesta: “Il rigore? È già il secondo episodio in Champions, combatteremo le ingiustizie”

Sul match

"Era giusto il pareggio per come si era messa. L'approccio era con poca energia, abbiamo subito. Poi abbiamo trovato la chiave per metterli in difficoltà. Le due sostituzioni ci hanno condizionati nel momento clou del secondo tempo. Arriva un episodio a fine partita, il secondo in Champions, e non riusciamo a portare via niente. Però abbiamo combattuto, abbiamo avuto coraggio di provarci fino alla fine. Dovevamo essere più lucidi in avanti. È stata una partita condizionata dai due cambi nei primi minuti. Se mi aspettavo un Liverpool così aggressivo? Ci aspettavamo la loro intensità, la loro pressione. Potevamo fare meglio, ma abbiamo iniziato intimoriti. Piano piano siamo usciti, perché loro con Gravenberch lasciavano il più uno dietro. Ci aspettavamo di continuare sull'energia degli ultimi minuti del primo tempo, poi quando è calata l'energia e senza poter fare cambi ci siamo abbassati troppo", ha concluso Chivu.