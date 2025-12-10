Slot soddisfatto dopo Inter-Liverpool: “Ottimo risultato”. Sul gol annullato e il rigore...

MILANO - Grazie al rigore trasformato da Szoboszlai all'87' il Liverpool batte l'Inter a domicilio per 1-0 . Terzo successo nelle ultime 4 partite in Champions League per i Reds che stanno vivendo un momento non semplice dentro e anche fuori dal campo con il caso Salah. Arne Slot ha commentato così la vittoria dei suoi: "Non si vedono spesso quattro partite in 10 giorni nel calcio, abbiamo solo 13 giocatori di campo con esperienze in Champions. Giocare contro un'Inter così forte dopo il colpo incassato a Leeds... Non avrei potuto chiedere di meglio, non abbiamo concesso nulla se non qualcosa prima dell'intervallo. Abbiamo dovuto accettare una decisione contraria a noi, però è la storia di questa stagione. Siamo migliorati durante la partita, abbiamo ricevuto un rigore come dieci ne avremmo potuti avere quest'anno. Non si fischiano certi rigori in Premier, ma il gol annullato è più gol di questo rigore. Le decisioni si equilibrano, non dovrebbe essere così ma preferisco segnare l'1-0 all'86esimo che al 38esimo. Tante volte le decisioni arbitrali ci sono andate contro come un gol assegnato al Brighton. Ci sono sempre cose diverse nel calcio".

Slot commenta il successo del Liverpool contro l'Inter

Il successo al Meazza potrebbe rappresentare una svolta nella stagione del Liverpool: "Non so, difficile prevedere il futuro - commenta il tecnico olandese -. Abbiamo due partite da disputare, ci servivano punti. Sapevamo quanto fosse difficile a San Siro perché l'Inter qui è fortissima. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato come col Real Madrid, con l'Arsenal, l'Aston Villa, per questo è così sorprendente vedere che abbiamo perso punti in altre partite. Ci sono tanti motivi". Sulle difficoltà contro avversarie sulla carta abbordabili spiega: "Credo che la maggior parte delle nostre prestazioni sono state dello stesso livello tranne due o tre ma non abbiamo ottenuto ciò che meritavamo. Contro il Sunderland abbiamo preso gol su una deviazione al 96esimo, nelle ultime partite i giocatori hanno mostrato tanta mentalità. Non penso che abbiamo ottenuto ciò che meritavamo, ma ci siamo riusciti questa sera". Tornando alla sfida contro i nerazzurri rivela: "Nel primo tempo abbiamo faticato quando Akanji ha iniziato a portare palla, quindi abbiamo deciso di essere aggressivi nell'uno contro uno. Io voglio spendere qualche parola per un calciatore come Konate che è stato criticato ma ha disputato un'ottima partita come Van Dijk. Abbiamo concesso una sola occasione, questo è un complimento. Poi sentire i cori dei tifosi per me è bello, ma io non sono importante, lo è la squadra. Abbiamo dimostrato che quando le cose vanno male ci diamo una mano l'uno con l'altro".

Slot sul caso Salah

A proposito del caso Salah commenta: "Ho detto a Clarence Seedorf che ha espresso il suo parere. Sono contento di poter chiarire. Oggi bisogna parlare dei presenti, vincere fuori casa con un avversario così forte vuol dire parlare e fare i complimenti ai calciatori che erano qui. La partita è stata combattuta ma lo sapevo. L'Inter è esperta, disciplinata, sa fare blocco basso e ripartenze. Hanno tante armi a disposizione. Abbiamo controllato quanto possibile il gioco calmando il ritmo. Ciò che ha fatto la differenza è stata la splendida prestazione difensiva dei nostri come dell'Inter. Poi c'è stato il dettaglio del rigore".