“Lo Stadium mi porta fortuna. Pafos piccolo e ambizioso: non possiamo paragonarci alla Juve, però..."

Quali sono le “armi” che il Pafos userà per ottenere un risultato positivo con la Juve?

«Siamo una squadra dominante nel nostro campionato nazionale, ma cercheremo di adattarci alle circostanze di questa partita e di competere in Europa come abbiamo fatto finora. Siamo bravi nei calci piazzati e nelle transizioni».



La Juventus, solo 7ª in Serie A e già a -8 punti dal Napoli, ha cambiato 4 allenatori in appena 15 mesi: Allegri, Motta, Tudor e ora Spalletti. Cosa ne pensa?

«Non è lo scenario ideale per un club. La Juventus sta faticando negli ultimi anni, ma è una società importante, ha bisogno di vincere trofei. Sono sicuro che nei prossimi anni troverà la stabilità».



Da quando lei ha cominciato ad allenare la squadra blu-bianca cipriota, avete raggiunto gli ottavi di finale della Conference League nella scorsa annata mentre in questa stagione il Pafos ha iniziato alla grande la Champions League superando facilmente i turni preliminari e i playoff (4 vittorie e 2 pareggi in 6 partite fra casa e fuori contro Maccabi Tel Aviv, Dynamo Kiev e Stella Rossa) poi ha strappato due pareggi in trasferta ad Almaty con il Kairat e al Pireo con l’Olympiakos, un pari interno con l’AS Monaco, ma soprattutto ha ottenuto una sensazionale vittoria all’Alphamega Stadion di Limassol contro il quotato Villarreal, terzo in classifica nella Liga. Qual è il suo segreto?

«Ho la fortuna di avere uno staff tecnico molto valido. Lavoriamo sodo e dedichiamo molte ore al nostro impegno professionale, cercando d’aiutare i giocatori: sono loro i protagonisti».