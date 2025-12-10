BARCELLONA - Hansi Flick lo aveva detto alla vigilia: superare l’Eintracht Francoforte sarebbe stato tutto fuorché semplice. I sei gol incassati a Lipsia dal rivale del suo Barça nella sesta giornata del girone unico di Champions League non lo rassicuravano affatto. Anzi, il tecnico blaugrana aveva assicurato che la Champions League è un’altra cosa, una competizione che ribalta dinamiche, annulla gerarchie, spezza e ricrea equilibri nel giro di pochi giorni. E, infatti, così è stato. Almeno per tutto il primo tempo. E già, perché se c’è stata, inizialmente, una squadra davvero a suo agio nel giorno in cui il Camp Nou ha riaperto le sue porte all'Europa, è stata proprio l’Eintracht. Compatta, aggressiva, pronta a ripartire appena il Barça sbagliava mezzo controllo. Il vantaggio, firmato da Knauff, è nato esattamente così: un contropiede perfetto, una fuga sul filo del fuorigioco che ha sorpreso una difesa blaugrana ancora troppo vulnerabile nelle transizioni.