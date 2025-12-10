Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tottenham, è facile con lo Slavia: zona ottavi vicina

Un autogol di Zima spiana la strada, i due rigori di Kudus e Simons chiudono la partita in favore degli inglesi. Archiviato il ko contro il Psg, la squadra di Frank riprende la marcia
Alessandro Aliberti
3 min
Tottenham

LONDRA - Il Tottenham, pur senza brillare – ma non è una novità – vince e riprende il suo buon cammino in Champions League, interrottosi nell’ultimo turno con la brutta sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Contro lo Slavia Praga, la squadra di Frank ottiene la sua terza vittoria europea della stagione, portandosi a ridosso delle prime otto e assicurandosi di fatto almeno un posto nei playoff. È un Tottenham rinvigorito dalla bella vittoria di sabato contro il Brentford, nella quale il protagonista assoluto era stato Xavi Simons, un assist e di un gol, quello che si presenta al sesto impegno del girone. Frank rinnova la fiducia all’ex Lipsia, alle spalle del più avanzato Richarlison. Torna invece in panchina l’ex Juve Kolo Muani.

Il match

Gli Spurs iniziano con grande piglio e, alla prima azione della gara, vanno subito vicini al vantaggio: la conclusione di Richarlison viene però deviata dall’ottimo portiere dello Slavia, Stanek. La squadra di Frank continua ad attaccare, ma fatica a trovare lo spunto giusto per mettere gli attaccanti in condizione di calciare con pericolosità. A sbloccare la partita è però un episodio: il difensore ex Torino, Zima, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con un colpo di testa tanto preciso quanto inspiegabile, spinge il pallone nella propria porta, regalando il vantaggio al Tottenham. La rete dell’1-0 non galvanizza i padroni di casa; anzi, è lo Slavia Praga ad alzare il baricentro, creando qualche affanno in più alla difesa degli Spurs. A inizio ripresa, però, è un altro episodio a condannare la capolista della Liga ceca: Sanyang atterra in area Porro e regala un rigore al Tottenham. Dal dischetto va Kudus, che non sbaglia. Nel finale è un altro rigore a chiudere definitivamente la gara: a realizzarlo è Simons, finalmente protagonista anche con la maglia degli Spurs.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS