Il Marsiglia di De Zerbi soffre ma riesce a vincere in Champions: decide la doppietta di Greenwood

In esilio al Lotto Park, casa dei rivali cittadini dell’Anderlecht, l’Union Saint-Gilloise è incappata nella terza e più rabbiosa sconfitta di questa sua prima Champions. Una sconfitta che fa molto male perché gli uomini di Hubert se la sono giocata quasi in tutto l’incontro, venendo puniti da alcune disattenzioni pressoché isolate, come quella fatale del portiere Scherpen, che dopo il vantaggio iniziale di Khalaili propiziava il pari di Paixao non abbrancando in modo corretto un tiro piuttosto innocuo di Aubameyang. L’impeto e la furia di un Mason Greenwood sempre sopra le righe avrebbero poi fatto la differenza, con l’inglese a segnare in mischia in area col destro e poi a ricamare un mancino lussuoso nell’angolino basso più lontano, dopo un contropiede perfetto. Un’uscita poco decisa di Rulli apriva alla rete del 2-3 di uno scatenato Khalaili, al quale seguiva l’arrembaggio dei belgi, con Kevin Mac Allister a ruggire. Il difensore realizzava un’incursione da centravanti culminata da un gol poi annullato dal Var per un fuorigioco infinitesimale. E lo stesso accadeva al novantesimo quando il subentrato David era al di là di pochi centimetri prima di colpire in fondo alla rete. Al 94’ Rulli rimediava all’incertezza sull’uscita che aveva provocato il 2-3 respingendo un colpo di testa del canadese e regalando a De Zerbi una vittoria sofferta e, per questo, che vale doppio nella lotta per la qualificazione.