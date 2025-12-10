Pagelle Atalanta-Chelsea: Kolasinac mette l'elmetto, Lookman ok. Scamacca freddo, Djimsiti salva tutto

BERGAMO - L'Atalanta si mette alle spalle il ko in campionato al Bentegodi contro l'Hellas Verona (3-1) e nel sesto turno della fase campionato della Champions League batte 2-1 in rimonta il Chelsea. I Blues di Enzo Maresca, vincitore dell'ultimo Mondiale per Club, passano in vantaggio al 25' con la zampata di Joao Pedro ma nella ripresa la reazione della Dea è veemente: prima Scamacca pareggia i conti con un colpo di testa su assist di De Ketelaere, poi il belga si mette in proprio e con un destro potente dal limite dell'area piega le mani di Sanchez e regala tre punti fondamentali alla formazione di Raffaele Palladino che vola così a quota 13. Nei prossimi due incontri gli orobici ospiteranno alla New Balance Arena l'Atheltic Bilbao e andranno in Belgio nell'ultimo turno per sfidare l'Union Saint-Gilloise. La qualificazione almeno ai playoff è quasi blindata, l'obiettivo è dunque posizionarsi entro le prime otto ed evitare gli spareggi.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 7 Non è chiamato a grandi interventi, para su Gittens e Garnacho, chiude su Joao Pedro al 94’.
Kossounou 6.5 C'è qualche piccola sbavatura, ma ci sono anche un paio di recuperi importanti.
Djimsiti 6 Non sempre nel posto migliore, ma la spazzata al 94’ vale la sufficienza.
Kolasinac 6.5 Fa correre un brivido quando sembra non farcela poco dopo l’uscita di Bellanova. Invece si riprende e lotta su ogni palla. Fondamentale.
Ahanor (26’st) 6 Presidia il centrosinistra nel finale di gara. Bellanova ng Una sgaloppata, un traversone basso, poi l’infortunio al flessore che lo costringe a chiedere il cambio.
Zappacosta (17’ pt) 6.5 Entra a freddo, attacca quando ha spazio, non sempre fa la scelta migliore. Più preciso nelle retrovie.
De Roon 6.5 Tiene in gioco James sullo 0-1, ma compensa con tanta sostanza in mezzo al campo. Consegna a De Ketelaere la palla del raddoppio.
Éderson 6.5 In lieve difficoltà nel primo tempo, cresce nella ripresa e si spende.
Musah (42’ st) ng
Bernasconi 6 A sorpresa dal primo minuto, fa il suo sulla mancina. Non strafa’, ma c’è.
De Ketelaere 8 Manca di un soffio il tap-in al 6’, ma poi è tecnicamente devastante. Pennella il perfetto cross per la testa di Scamacca e trova l’angolo giusto per il raddoppio.
Scamacca 7.5 Un primo tempo di lavoro e sacrificio, poi ci sono la zuccata del pari e una pizzicata di testa che impegna Sanchez.
Krstovic (27’ st) 6 Guadagna la punizione, che batte velocemente, da cui nasce il 2-1. Lookman 6 Segna, ma in posizione di fuorigioco. Offre saltuarie fiammate, aiutando la squadra nelle uscite.
Pasalic (42’ st) ng
All. Palladino 7.5 Tre punti contro i campioni del mondo proiettano l’Atalanta al terzo posto provvisorio: ora sì che si può puntare alla qualificazione diretta agli ottavi. Chapeau!.
Pagelle Chelsea
Sanchez 6 Attento sulla spizzata di Scamacca, una deviazione sul tiro di De Ketelaere lo beffa di quel tanto che basta.
Acheampong 6 Si immola su Lookman dopo pochi minuti: nella sua zona di competenza se la cava alla grande.
Chalobah 5.5 Soffre un pizzico più degli altri, si prende il giallo per fermare Scamacca, Maresca gli evita un danno maggiore richiamandolo in panchina.
Fofana (1’ st) 5.5 Si perde Scamacca in occasione del pareggio, deve alzare bandiera bianca dopo un colpo subito in maniera fortuita.
Adarabioyo (31’ st) 5.5 Fatica nel finale.
Badiashile 5.5 Si destreggia in qualche modo nella prima metà, maggiormente complicata la seconda.
Cucurella 5 Concede troppo spazio a De Ketelaere sul raddoppio nerazzurro: per lunghi tratti si fa portare a spasso dal belga.
James 6 Confeziona l’assist per la rete che apre la sfida, per poi sbagliare il possibile raddoppio dai 16 metri.
Caicedo 6 In mezzo al campo alterna buone cose ad altre meno, ma nel complesso finisce per guadagnarsi il gettone.
Pedro Neto 6 Stimolato nelle fasi iniziali, cala con il trascorrere dei minuti.
Garnacho (21’ st) 5.5 Dà qualche strappata, senza riuscire a essere sufficientemente concreto.
Fernandez 6 Agisce bene fra le linee, trovando qualche buco in cui infilarsi.
Gusto (21’ st) 5.5 Dovrebbe dar manforte in pressing, ma il compito non gli riesce.
Gittens 6 Confeziona qualche iniziativa sulla trequarti, per lo meno rispetto a qualche suo compagno si fa vedere.
Joao Pedro 7 Viene dimenticato a centroarea e ringrazia sbloccando il match. Si fa notare con un altro paio di insidie.
All. Maresca 5.5 Il duello si mette bene per il suo Chelsea che però si scioglie nella ripresa e manca ancora una volta l’appuntamento con la vittoria.
ARBITRO Hernandez 6 Il Var lo corregge sul gol del Chelsea, per il resto dirige senza particolari affanni.
BERGAMO - L'Atalanta si mette alle spalle il ko in campionato al Bentegodi contro l'Hellas Verona (3-1) e nel sesto turno della fase campionato della Champions League batte 2-1 in rimonta il Chelsea. I Blues di Enzo Maresca, vincitore dell'ultimo Mondiale per Club, passano in vantaggio al 25' con la zampata di Joao Pedro ma nella ripresa la reazione della Dea è veemente: prima Scamacca pareggia i conti con un colpo di testa su assist di De Ketelaere, poi il belga si mette in proprio e con un destro potente dal limite dell'area piega le mani di Sanchez e regala tre punti fondamentali alla formazione di Raffaele Palladino che vola così a quota 13. Nei prossimi due incontri gli orobici ospiteranno alla New Balance Arena l'Atheltic Bilbao e andranno in Belgio nell'ultimo turno per sfidare l'Union Saint-Gilloise. La qualificazione almeno ai playoff è quasi blindata, l'obiettivo è dunque posizionarsi entro le prime otto ed evitare gli spareggi.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 7 Non è chiamato a grandi interventi, para su Gittens e Garnacho, chiude su Joao Pedro al 94’.
Kossounou 6.5 C'è qualche piccola sbavatura, ma ci sono anche un paio di recuperi importanti.
Djimsiti 6 Non sempre nel posto migliore, ma la spazzata al 94’ vale la sufficienza.
Kolasinac 6.5 Fa correre un brivido quando sembra non farcela poco dopo l’uscita di Bellanova. Invece si riprende e lotta su ogni palla. Fondamentale.
Ahanor (26’st) 6 Presidia il centrosinistra nel finale di gara. Bellanova ng Una sgaloppata, un traversone basso, poi l’infortunio al flessore che lo costringe a chiedere il cambio.
Zappacosta (17’ pt) 6.5 Entra a freddo, attacca quando ha spazio, non sempre fa la scelta migliore. Più preciso nelle retrovie.
De Roon 6.5 Tiene in gioco James sullo 0-1, ma compensa con tanta sostanza in mezzo al campo. Consegna a De Ketelaere la palla del raddoppio.
Éderson 6.5 In lieve difficoltà nel primo tempo, cresce nella ripresa e si spende.
Musah (42’ st) ng
Bernasconi 6 A sorpresa dal primo minuto, fa il suo sulla mancina. Non strafa’, ma c’è.
De Ketelaere 8 Manca di un soffio il tap-in al 6’, ma poi è tecnicamente devastante. Pennella il perfetto cross per la testa di Scamacca e trova l’angolo giusto per il raddoppio.
Scamacca 7.5 Un primo tempo di lavoro e sacrificio, poi ci sono la zuccata del pari e una pizzicata di testa che impegna Sanchez.
Krstovic (27’ st) 6 Guadagna la punizione, che batte velocemente, da cui nasce il 2-1. Lookman 6 Segna, ma in posizione di fuorigioco. Offre saltuarie fiammate, aiutando la squadra nelle uscite.
Pasalic (42’ st) ng
All. Palladino 7.5 Tre punti contro i campioni del mondo proiettano l’Atalanta al terzo posto provvisorio: ora sì che si può puntare alla qualificazione diretta agli ottavi. Chapeau!.