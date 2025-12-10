Scivolone interno del Villarreal contro il Copenhagen che si porta a casa i tre punti grazie alla vittoria per 3-2 in terra spagnola. Decide la gara Cornelius al 90esimo: nel primo tempo i danesi passano in vantaggio grazie alla rete di Elyounoussi, raggiunti a inizio ripresa da Comesana. Achouri riporta avanti gli ospiti per poi subire di nuovo il pari da Oluwaseyi: chiude la gara la firma del'ex punta di Atalanta e Parma. In classifica, il Copenhagen sale a quota 7 punti mentre il "sottomarino giallo" resta fermo ad un solo punto, ottenuto nel pari per 2-2 contro la Juventus . Terzi nella Liga spagnola, la formazione di Marcelino continua ad essere un flop in Europa.

Poker Ajax, doppietta di Gloukh

Prima vittoria stagionale in Champions League per l'Ajax che passa in trasferta sul difficile campo del Qarabag vincendo per 4-2. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Duran dopo appena dieci minuti ma i lanceri pareggiano nel finale di primo tempo con Dolberg. Nella ripresa azeri in vantaggio grazie a Matheus Silva ma da qui in poi si scatena Gloukh: la punta israeliana firma la sua doppietta personale insieme alla rete del vantaggio siglata da Gaaei. In classifica, gli olandesi lasciano l'ultimo posto e salgono a quota 3 punti mentre gli azeri restano a quota 7: grazie a questa vittoria, la formazione allenata da Fred Grim ha abbassato la quota play-off per non aver permesso al Qarabag di salire a 10 punti.