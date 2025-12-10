Juve-Pafos 2-0: McKennie, una magia tiene vivi i sogni Champions. David gol e abbraccio a Spalletti

McKennie, la gioia dopo il male di Napoli. David, gol e Spalletti...

Dopo un'occasione proprio di Openda imbeccato da Yildiz, arriva il gol che scaccia le paure: taglio dentro di Cambiaso palla al piede e scarico per McKennie che si inserisce, controlla e dalla destra apre il piattone destro infilandolo sotto la traversa e sul palo di Michael che si dispera. Il Pafos si fionda avanti alla disperata e si becca poco dopo il contropiede che chiude il match, combinazione letale tra Conceicao, Yildiz e David con Iceman che controlla e finalizza, rispondendo con il gol alla pizzicata di Spalletti il giorno prima in conferenza. E dopo il gol Spalletti lo richiama per Adzic, abbracciandolo e baciandolo: un sorriso attraversa il volto del canadese e fa sperare tutto il popolo bianconero. Entrano anche Thuram per Miretti per chiudere a doppia mandata il centrocampo e Cabal per Yildiz a rafforzare la difesa, la Juve non offre il fianco e non soffre e si porta a casa tre punti pe-san-tis-si-mi. Per la certezza playoff serve un punto tra Benfica e Monaco, per i primi otto posti potrebbe non bastare chiudere a 15, ma entrambe le partite sono alla portata dei bianconeri.