Carcedo svela il colloquio con Spalletti e loda la Juve: "Giocatori forti, abbiamo fatto il massimo"

Il tecnico del Pafos dopo il ko dell'Allianz Stadium: "Dato tutto, loro squadra di altissimo livello"
3 min
JuventuspafosChampions League
Carcedo svela il colloquio con Spalletti e loda la Juve: "Giocatori forti, abbiamo fatto il massimo" © Juventus FC via Getty Images

Un primo tempo dove non sono mancate le occasioni per andare avanti, ma alla fine il Pafos si è dovuto arrendere alla Juve con una grande seconda frazione da parte dei bianconeri, che hanno chiuso la pratica grazie alle reti di McKennie e David. Eppure da parte di Juan Carlos Carcedo, tecnico dei ciprioti, più che rammarico c'è orgoglio. Questo quello che traspare nelle dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa post partita.

Juve-Pafos, le parole di Carcedo 

"Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata -ha ammesso- però nel primo tempo abbiamo fatto bene e creato molte opportunità. Purtroppo non siamo riusciti a segnare e nella ripresa loro sono entrati con grande intensità. Sono comunque contento della prova della squadra, perché abbiamo dato tutto". Come si spiegano i tanti errori sotto porta? "Ci servirebbe un budget importante e forse anche un allenatore migliore (ride, ndr), ma abbiamo affrontato una squadra di altissimo livello e siamo fieri di come abbiamo giocato. Nelle prossime partite cercheremo di produrre ancora più occasioni e magari raccogliere punti, anche se ci aspetta il Chelsea".

Il saluto con Spalletti

I cambi non hanno fatto la differenza? Carcedo risponde così: "I giocatori della Juve hanno un ritmo elevatissimo e sono molto forti, mentre noi non siamo riusciti a mantenerlo per tutta la partita. Però non è colpa delle sostituzioni: questo è il loro livello e noi abbiamo fatto il massimo. Nelle prossime sfide cercheremo di raccogliere punti per avanzare in Champions". Su cosa si è detto con Spalletti aggiunge: "Non avevo mai affrontato Spalletti, anche se ci siamo conosciuti in Russia. È un allenatore straordinario e gli auguro davvero il meglio. Spero possa fare un grande lavoro alla guida di un club importante come la Juventus". Infine sul percorso Champions: "Sarà molto complicato, ma proveremo a disputare lo stesso tipo di partita anche contro il Chelsea. Naturalmente daremo il massimo fino all’ultimo".

