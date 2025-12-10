Conte, due schiaffi da Mourinho in Champions: Napoli a rischio eliminazione! City ok, Arsenal primo

Il Napoli di Antonio Conte cade sotto i colpi del Benfica di Josè Mourinho. I lusitani si sono imposti col punteggio di 2-0 sul club partenopeo, senza riuscire a trovare la rete che avrebbe permesso alla squadra di Conte quantomeno di rimettersi in gioco. A sbloccare la gara è stato Richard Rios al 20', centrocampista del quale tanto si è discusso nella sessione estiva di calciomercato e che per un nonnulla non è approdato in Serie A. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la squadra di Mourinho. La ripresa inizia nel peggiore dei modi per il Napoli, costretti a raccogliere la palla del 2-0 portoghese dal sacco: è Barreiro a gettare nel caso la squadra di Conte, con Rios che mette lo zampino anche sulla seconda rete con l'assist decisivo per il compagno di squadra. I partenopei ci provano, ma gli unici due tentativi verso lo specchio della porta non impensieriscono Trubin. Sconfitta amara per Conte, che resta fermo a 7 punti in classifica e l'ombra dell'eliminazione dalla Champions League che comincia ad aleggiare sulla squadra. Sorride Mourinho, che raccoglie tre punti fondamentali allo 'Estadio da Luz', con i quali il benfica sale a quota 6.
City, rimonta sul Real. L'Arsenal stende il Bruges
Il Manchester City espugna il 'Santiago Bernabeu'. Il Real sblocca la gara con Rodrygo al 28', ma l'esito non sorride affatto alla squadra di Xabi Alonso. Dopo soli 7' arriva il pareggio del giovane O'Reilly, ma le brutte notizie per i Blancos non finiscono qui: la rete del vantaggio dei Citizens arriva sempre nel corso del primo tempo, con Haaland che al 43' trasforma il calcio di rigore nel secondo gol per il City. Nel secondo tempo i Blancos ci provano, ma il risultato resterà invariato. Il City sale a quota 13 punti nella League Phase di questa Champions League, scavalcando proprio i Blancos, ancorati a quota 12. L'Arsenal è sempre più dominante, raccogliendo la sesta vittoria in altrettante partite. A pagare pegno questa volta è il Club Bruges, che cade sotto i colpi di Madueke - doppietta - e Martinelli. I Gunners volano a 18 punti in classifica consolidando la vetta, il Bruges resta fermo a 4 punti nei bassifondi.
Pari tra Leverkusen e Newcastle, il Dortmund sbatte sul Bodo
Il Bayer Leverkusen ed i Magpies si dividono la posta in gioco. Un autogol di Bruno Guimaraes nel primo tempo regala il vantaggio alle 'Aspirine', ma il secondo tempo è a tinte bianconere: prima Gordon su rigore e poi Miley mandano in paradiso il Newcastle, riacciuffato però all'88' da Grimaldo: termina 2-2 a Leverkusen. I padroni di casa arrivano a 9 punti in classifica al 20°, i Magpies poco più su a 10 punti. Il Dortmund non ne approfitta e pareggia in casa contro il Bodo Glimt. Ad aprire le marcature per i padroni di casa è Brandt al 18', ma negli ultimi minuti del primo tempo l'ex Palermo Aleesami pareggia i conti. Nella ripresa sempre Brandt porta nuovamente in vantaggio i gialloneri, a cui risponderà definitivamente l'ex Milan Hauge: è 2-2 anche qui.
Il PSG non punge: è 0-0 a Bilbao
Il club di Luis Enrique resta dietro: il club parigino non va oltre lo 0-0 contro l'Athletic Bilbao di Nico Williams, perdendo il treno ad alta velocità su cui si trovano attualmente Arsenal - che affronterà l'Inter alla prossima giornata - e Bayern Monaco. Le statistiche pendono completamente a favore del PSG, ma i parigini non sono riusciti a sfondare la barriera eretta dai baschi. Il club allenato da Luis Enrique si porta dunque a 13 punti in classifica, immediatamente dietro ai Gunners - a quota 18 - ed il Bayern a 15 punti. Il Bilbao raccoglie un punto prezioso grazie al quale arriva a 5 punti in classifica, con la speranza playoff ancora a portata di mano.