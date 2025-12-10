Conte, due schiaffi da Mourinho in Champions: Napoli a rischio eliminazione! City ok, Arsenal primo

Il Napoli di Antonio Conte cade sotto i colpi del Benfica di Josè Mourinho. I lusitani si sono imposti col punteggio di 2-0 sul club partenopeo, senza riuscire a trovare la rete che avrebbe permesso alla squadra di Conte quantomeno di rimettersi in gioco. A sbloccare la gara è stato Richard Rios al 20', centrocampista del quale tanto si è discusso nella sessione estiva di calciomercato e che per un nonnulla non è approdato in Serie A. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la squadra di Mourinho. La ripresa inizia nel peggiore dei modi per il Napoli, costretti a raccogliere la palla del 2-0 portoghese dal sacco: è Barreiro a gettare nel caso la squadra di Conte, con Rios che mette lo zampino anche sulla seconda rete con l'assist decisivo per il compagno di squadra. I partenopei ci provano, ma gli unici due tentativi verso lo specchio della porta non impensieriscono Trubin. Sconfitta amara per Conte, che resta fermo a 7 punti in classifica e l'ombra dell'eliminazione dalla Champions League che comincia ad aleggiare sulla squadra. Sorride Mourinho, che raccoglie tre punti fondamentali allo 'Estadio da Luz', con i quali il benfica sale a quota 6.