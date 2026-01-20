La bastonata di Mourinho e la gufata di Spalletti: Juve-Benfica amarcord

Era il 3 marzo 2009, davvero una vita fa. José Mourinho, poco più di un anno prima di compiere l'impresa del triplete, sfoderò una conferenza stampa diventata un pezzo di storia del calcio italiano. C'è chi riesce a recitarlo a memoria il sermone del "Mago di Setúbal": "Non si è parlato della Roma, che ha grandissimi giocatori, ma che finirà la stagione con zeru tituli". Già, proprio la Roma di Luciano Spalletti. La bastonata mediatica di Mou lascia segni profondi. I giallorossi finiscono il campionato alle spalle di Genoa e Fiorentina, con un 6° posto oggettivamente incapace di rappresentare il valore di una rosa con diversi campioni. L'Inter, invece, vinse lo scudetto ponendo le basi per l'impresa della stagione seguente. Spalletti rispose a José: «Ha dimostrato di avere perso un po’ di serenità. Se parla di Roma e Milan mi fa pensare che abbia timore del Manchester United. Lui deve restare tranquillo perché ha una squadra molto forte e non importa che metta le mani avanti». Gufata che funzionò: l'Inter prima pareggiò 0-0 a San Siro, poi perse 2-0 a Old Trafford e abbandonò la Champions League.