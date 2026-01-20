EuroArsenal inarrestabile, l'Inter si affida alla Thu-La per l’impresa Champions

Una notte da ricordare come quelle vissute fra marzo e (inizio) maggio 2025, quando contro Feyenoord e soprattutto Bayern Monaco e Barcellona la “ Thu-La ” indossò l’abito di gala trascinando l’ Inter alla (dimenticabile) finale di Champions di Monaco contro il Psg. Quella gara rimarrà nefasta nei pensieri nerazzurri, ma nelle sei partite precedenti la magia c’era stata e la coppia d’attacco – che questa sera Cristian Chivu riproporrà dall’inizio dopo averla “ scoppiata ” con Lecce e Udinese – tenterà di ripetere le gesta di quelle notti europee. Negli ottavi di finale Marcus Thuram e Lautaro Martinez spazzarono via il Feyenoord: entrambi segnarono all’andata in Olanda (0-2) e poi ci pensò il francese a mettere la firma anche al ritorno (2-1, con rigore di Calhanoglu ). Nei quarti poi la prima impresa contro il Bayern, questa volta con Lautaro in prima fila, in gol all’andata (2-1 in Germania, su assist di tacco di Thuram) e poi anche al ritorno (2-2, con seconda rete dell’ex Pavard ). Infine le fantastiche notti contro il Barcellona in semifinale: in Spagna – 3-3 il finale – l’eroe fu Dumfries , autore di una doppietta, ma il momentaneo 0-1 fu griffato di tacco da Thuram; quindi il rocambolesco 4-3 del Meazza con Acerbi e Frattesi eroi, ma l’1-0 fu segnato da Lautaro che rientrò a tempi di record da un infortunio muscolare. Insomma, senza andare al confronto fra valori dei due club e potenzialità economiche – assai distanti –, per scardinare la migliore difesa d’Europa – 1 gol incassato in 6 partite di Champions (nel 3-1 contro il Bayern); 14 in 22 di Premier –, servirà la migliore versione dell’Inter, Chivu dixit, ma anche della “ Thu-La ”. A differenza della passata stagione, i due attaccanti nerazzurri hanno finalmente trovato due ottimi compagni di viaggio a completare il reparto, Bonny e Pio Esposito , rispettivamente autori di 5 e 4 gol in stagione.

Chivu: "Thuram tra nella top 10 mondiale"

I due titolari, però, hanno cominciato alla grandissima ed entrambi sono già in doppia cifra: 15 per Lautaro, 10 per Thuram. Guardando le statistiche, almeno in questa categoria, i gol segnati dai quattro principali attaccanti della rosa, l’Inter si fa preferire all’Arsenal: 34 gol per i nerazzurri, 31 per i bomber dei Gunners (9 Martinelli, 8 Gyokeres, 7 Saka e Trossard; che diventano però 35 aggiungendo i 3 di Madueke e 1 di Gabriel Jesus). Il futuro probabilmente vedrà Pio Esposito sempre più protagonista, ma oggi la vetrina spetta ancora alla “Thu-La”, all’intoccabile capitano e pure al nazionale francese, reduce da 90 minuti in panchina a Udine: “Marcus è uno dei più forti attaccanti in circolazione, anzi, ha margini di miglioramento e deve capirlo anche lui, è un ragazzo intelligente e per noi è importante. La panchina? – ha sorriso ieri Chivu – Può farla anche lui, riposare, non si deve creare un caso... Prima toccava a Lautaro, ora a lui? Thuram è uno dei migliori dieci attaccanti al mondo”. Categoria dove sicuramente il tecnico inserisce anche Lautaro: “Sta facendo un grande lavoro per come approccia alla gara, per le nostre richieste e per i suoi compiti – ha analizzato l’allenatore –. Lauti si abbassa un po’ di più, viene a prendersi palloni e così delle volte arriva stanco in area, perde lucidità e viene criticato, ma di gol ne ha fatti e anche tanti. Ne ha segnati 11 in campionato senza rigori, sennò chissà a quanto sarebbe. Si diverte, ci dà una mano anche sulle pressioni con intensità e voglia. Il suo gioco sempre più simile a quello di Totti nella mia Roma? Non è giusto paragonarli”. Già, meglio evitare, anche perché il numero 10 giallorosso contro l’Arsenal ha raccolto in carriera 2 pareggi e 2 ko, meglio guardare altrove.