Real Madrid-Monaco, una sfida che pesa. La richiesta di Arbeloa ai tifosi

Il Real Madrid ospita questa sera il Monaco al Santiago Bernabéu nel settimo e penultimo turno della fase a girone unico di Champions League . Una sfida che pesa non solo per la classifica, ma anche per il momento emotivo che attraversano entrambi i club. I blancos cercano punti fondamentali per restare nella "top 8" e avvicinarsi, così, alla qualificazione diretta agli ottavi di finale, mentre i monegaschi, più affidabili in Europa che in campionato, vogliono tenere vive le speranze di raggiungere i playoff. Una vigilia segnata anche dal dramma: prima dell’allenamento di ieri mattina, infatti, il Real Madrid ha osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'incidente ferroviario avvenuto domenica sera in provincia di Córdoba e costato la vita ad almeno 40 persone. Un cordoglio condiviso anche dal tecnico del Monaco, Sébastien Pocognoli , in sala stampa: «I nostri pensieri vanno alle vittime e ai feriti». Tornando alla sfida contro i madrileni, l'allenatore francese ha messo in guardia i suoi ricordando, però, a tutti, che «la nostra dinamica in Europa è diversa rispetto a quella in campionato. Il Real? Non mi preoccupo tanto di come stanno loro, ma di come risolvere i nostri problemi. Per avere una chance servirà una grande partita: il Real è sempre il Real e per farli dubitare dovremo esprimerci tutti alla perfezione».

Arbeloa: "La squadra sta bene"

E la verità è che gli spagnoli continuano ad avere molti più dubbi che certezze dopo l'esonero di Xabi Alonso e la successiva eliminazione negli ottavi di Coppa del Re sul campo dell'Albacete. Umiliazione che ha lasciato strascichi profondi, sfociati nella durissima contestazione del Bernabeu di sabato scorso. Questo nonostante la sconfitta del Barcellona a Anoeta abbia permesso ai blancos di riportarsi in scia alla capolista, ora lontana soltanto un punto. Fischi, malumori e un clima teso che Alvaro Arbeloa, al suo debutto in Champions League, dovrà gestire e canalizzare con l'obiettivo di recuperare la fiducia del proprio tempio: «La squadra sta bene ed è motivata. Vincere domani ci avvicinerebbe a un obiettivo importante. Siamo consapevoli della rilevanza della partita».

"I fischi? Indeboliscono il Real, ma so chi li orchestra"

A tenere ancora banco, però, è l’insofferenza di una parte del madridismo nei confronti di Vinicius, il più fischiato: «Spero e desidero che il Bernabeu sostenga tutti, soprattutto Vini, un calciatore che ha scritto la storia del club regalandoci due Champions League. Ha un cuore enorme e ha bisogno del pubblico per dare il meglio di sé e io, come allenatore, se voglio vincere titoli, ho bisogno di lui in campo. I fischi? Indeboliscono il Real, ma so chi li orchestra. Possono ingannare qualcun altro, ma non me...». Sulla stessa linea, l’ex di lusso, Kylian Mbappé, già a quota 30 gol stagionali: «Capisco i tifosi, anch’io da ragazzo fischiavo la mia squadra se non ero contento. Ma non è colpa di Vinicius se non giochiamo come dovremmo, è responsabilità di tutti. Dobbiamo proteggerlo meglio, ma non sarà mai solo, tutto il club è con lui. Siamo chiamati a cambiare la situazione e lo faremo», la sua promessa.